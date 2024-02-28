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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Лицом квеста стал блогер и эксперт по выживанию FROST из Нижнего Новогорода

Ящик со 100 000 рублей спрячут в Новосибирске — на его поиски горожанам дают 2 часа

28 февраля 2024, 04:54
Фото: телеканал «Пятница»
Лицом квеста стал блогер и эксперт по выживанию FROST из Нижнего Новогорода

Квест по поиску ящика с 100 000 рублей пройдет в Новосибирске

Квест с ценным призом стартует 29 февраля в 15:00. Чтобы его найти, у жителей Новосибирска будет только два часа.

На телеканале «Пятница» стартует новое шоу «Выживалити». В честь этого в пяти российских городах пройдут квесты по поиску ящиков с 100 тысячами рублей. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба телеканала.

Квест стартует 29 февраля в 15:00, его будут освещать в прямом эфире в телеграм-канале «Пятницы». Ведущим выступит новосибирский блогер Василий Баранов, он будет давать подсказки участникам о местонахождении ящика.

Кроме Новосибирска, квесты пройдут в Воронеже (27 февраля), Екатеринбурге (28 февраля) и Москве (1 марта).

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Реалити-шоу «Выживалити» начнут показывать с 1 марта. Среди участников — блогер Юлия Гаврилина, звезда «Дома-2» Степан Меньщиков, экстрасенс Свами Даши, другие. Премьера состоится 1 марта в 19:00.

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#Новосибирск#Блогер#Деньги#Развлечения#Телеканал#Пятница#Квест#Алёна Рогонова
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