Ящик со 100 000 рублей спрячут в Новосибирске — на его поиски горожанам дают 2 часа

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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На телеканале «Пятница» стартует новое шоу «Выживалити». В честь этого в пяти российских городах пройдут квесты по поиску ящиков с 100 тысячами рублей. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба телеканала.
Квест стартует 29 февраля в 15:00, его будут освещать в прямом эфире в телеграм-канале «Пятницы». Ведущим выступит новосибирский блогер Василий Баранов, он будет давать подсказки участникам о местонахождении ящика.
Кроме Новосибирска, квесты пройдут в Воронеже (27 февраля), Екатеринбурге (28 февраля) и Москве (1 марта).
Реалити-шоу «Выживалити» начнут показывать с 1 марта. Среди участников — блогер Юлия Гаврилина, звезда «Дома-2» Степан Меньщиков, экстрасенс Свами Даши, другие. Премьера состоится 1 марта в 19:00.