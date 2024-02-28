Ждавшие своих квартир дольщики получили ключи лишь спустя 12 лет

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Published Сегодня, 06:56
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Здание было введено в эксплуатацию накануне Дня защитника Отечества. Жилье получили 357 семей. До этого в строй ввели дом №12, новоселье в котором отметили 369 дольщиков.
На строительство дома №16 были направлены средства от реализации семи инвестиционных проектов на общую сумму 275 миллионов рублей и предоставлены субсидии на подключение к инженерным сетям. Кроме того, 105 дольщиков получили адресную поддержку в виде субсидии.
«Микрорайон Закаменский — площадка крайне сложная. После банкротства застройщика — ООО „Неоград-Инвест“ — оставалось 4 проблемных дома. Постепенно объекты вводятся в эксплуатацию. Два оставшихся дома № 11 и 13 достраиваются во взаимодействии с ППК „ФРТ“, работы по их достройке развернуты по всем фронтам», — заявил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
С начала 2024 года введены в эксплуатацию дом №162/1 по улице Добролюбова, дом №378/1 по улице Дуси Ковальчук и дом №16 в микрорайоне Закаменский. Работа по ликвидации проблемных долгостроев продолжается.
Напомним, что в Новосибирске продают роскошную квартиру с террасой на крыше.