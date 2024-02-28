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Дольщики получили жилье спустя 12 лет

Ждавшие своих квартир дольщики получили ключи лишь спустя 12 лет

28 февраля 2024, 06:56
Фото: Минстрой НСО
Дольщики получили жилье спустя 12 лет

Спустя 12 лет долгострой в Новосибирске ввели в эксплуатацию

В Новосибирске ввели в эксплуатацию восемнадцатиэтажный дом в микрорайоне «Закаменский». Строительство велось на протяжении 12 лет.

Здание было введено в эксплуатацию накануне Дня защитника Отечества. Жилье получили 357 семей. До этого в строй ввели дом №12, новоселье в котором отметили 369 дольщиков.

На строительство дома №16 были направлены средства от реализации семи инвестиционных проектов на общую сумму 275 миллионов рублей и предоставлены субсидии на подключение к инженерным сетям. Кроме того, 105 дольщиков получили адресную поддержку в виде субсидии.

«Микрорайон Закаменский — площадка крайне сложная. После банкротства застройщика — ООО „Неоград-Инвест“ — оставалось 4 проблемных дома. Постепенно объекты вводятся в эксплуатацию. Два оставшихся дома № 11 и 13 достраиваются во взаимодействии с ППК „ФРТ“, работы по их достройке развернуты по всем фронтам», — заявил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

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С начала 2024 года введены в эксплуатацию дом №162/1 по улице Добролюбова, дом №378/1 по улице Дуси Ковальчук и дом №16 в микрорайоне Закаменский. Работа по ликвидации проблемных долгостроев продолжается.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Недвижимость#Долгострой#Жилье#Дольщики#Александр Ляхов#Алексей Колмаков#Минстрой
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