Ждавшие своих квартир дольщики получили ключи лишь спустя 12 лет

На строительство дома №16 были направлены средства от реализации семи инвестиционных проектов на общую сумму 275 миллионов рублей и предоставлены субсидии на подключение к инженерным сетям. Кроме того, 105 дольщиков получили адресную поддержку в виде субсидии.