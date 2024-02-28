Жители Каргатского района получили 32 года на двоих за жестокое убийство пенсионерки

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Инцидент произошел в ночь на 14 января. Неудовлетворенные празднованием Старого Нового года, двое братьев решили навестить знакомую пенсионерку. Причиной стал закончившийся алкоголь.
Проникнув в дом на улице Школьной в селе Форпост-Каргат, сибиряки начали наносить пенсионерке удары ножом и топором по лице, шее и груди. 61-летняя женщина скончалась на месте, позже тело обнаружила родственница. Мужчины взяли деньги на сумму 75 тысяч рублей и скрылись.
«Суд, приняв во внимание в доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил наказание одному 17 лет 1 месяц, другому — 15 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого и строгого режима», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
Напомним, что в Новосибирске муж задушил жену из-за ее плохого характера.