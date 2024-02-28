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Published Сегодня, 11:38

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Updated Сегодня, 11:40

Братья жестоко расправились с пенсионеркой

Жители Каргатского района получили 32 года на двоих за жестокое убийство пенсионерки

28 февраля 2024, 11:38
Фото: СУ СКР по НСО
Братья жестоко расправились с пенсионеркой

В Новосибирской улице двоих мужчин осудили за разбой и убийство

В Каргатском районе вынесли приговор двум местным жителям. Они признаны виновными в разбойном нападении и намеренном убийстве.

Инцидент произошел в ночь на 14 января. Неудовлетворенные празднованием Старого Нового года, двое братьев решили навестить знакомую пенсионерку. Причиной стал закончившийся алкоголь.

Проникнув в дом на улице Школьной в селе Форпост-Каргат, сибиряки начали наносить пенсионерке удары ножом и топором по лице, шее и груди. 61-летняя женщина скончалась на месте, позже тело обнаружила родственница. Мужчины взяли деньги на сумму 75 тысяч рублей и скрылись.

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«Суд, приняв во внимание в доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил наказание одному 17 лет 1 месяц, другому — 15 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого и строгого режима», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске муж задушил жену из-за ее плохого характера.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Убийство#Приговор#Алкогольное опьянение#Разбой#Александр Ляхов
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