Жители Каргатского района получили 32 года на двоих за жестокое убийство пенсионерки

Проникнув в дом на улице Школьной в селе Форпост-Каргат, сибиряки начали наносить пенсионерке удары ножом и топором по лице, шее и груди. 61-летняя женщина скончалась на месте, позже тело обнаружила родственница. Мужчины взяли деньги на сумму 75 тысяч рублей и скрылись.