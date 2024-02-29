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1300 пар контрафактной обуви отправят на СВО из Новосибирска

1300 пар контрафактной обуви отправят на СВО

29 февраля 2024, 06:51
Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

1300 пар контрафактной обуви отправят на СВО из Новосибирска

Обувь стоимостью 5,6 млн рублей проходила как вещдок по уголовному делу.

В Новосибирской области транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота 1300 пар обуви. Ее передадут бойцам на СВО. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Партия обуви незаконно ввезли в Россию, ее стоимость превышает 5,6 млн рублей. Обувь изъяли как вещдок по уголовному делу.

32-летняя индивидуальный предприниматель купила партию обуви в одной из республик Средней Азии. Вся обувь без обязательной специальной маркировки.

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

Ранее новосибирские таможенники выставили на торги контрабандные смартфоны. Начальная цена — почти 2 млн рублей.

Новосибирские таможенники выставили на торги контрабандные айфоны
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#Новосибирск#Уголовное дело#Контрафакт#СВО#Таможня#Обувь#Алёна Рогонова
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