1300 пар контрафактной обуви отправят на СВО

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В Новосибирской области транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота 1300 пар обуви. Ее передадут бойцам на СВО. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.
Партия обуви незаконно ввезли в Россию, ее стоимость превышает 5,6 млн рублей. Обувь изъяли как вещдок по уголовному делу.
32-летняя индивидуальный предприниматель купила партию обуви в одной из республик Средней Азии. Вся обувь без обязательной специальной маркировки.
Ранее новосибирские таможенники выставили на торги контрабандные смартфоны. Начальная цена — почти 2 млн рублей.