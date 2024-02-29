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Published Сегодня, 13:44

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Андрей Травников положительно оценил инициативы Владимира Путина

Андрей Травников высказался о новых нацпроектах, инициированных Владимиром Путиным

29 февраля 2024, 13:44
Фото: Заксобрание НСО
Андрей Травников положительно оценил инициативы Владимира Путина

Новосибирский губернатор Травников положительно оценил новые нацпроекты

29 февраля президент Российской Федерации Владимир Травников выступил с традиционным посланием Федеральному Собранию. На политическом мероприятии присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Руководитель Новосибирской области отметил, что президент намерен в прежнем темпе развивать регионы и муниципалитеты вопреки санкционному гнету и бесчисленным вызовам перед страной. Соответствующие поручения были даны как федеральному правительству, так и губернаторам.

Кроме того, глава российского государства подтвердил дальнейшее использование национальных проектов как хорошо зарекомендовавший себя инструмент регионального развития и фактически сконструировал новые принципы их формирования.

«Это принципы не от отраслей, а от конкретных государственных задач. Видно даже из названия новых национальных проектов, которые объявил Президент», — написал Андрей Травников в Telegram-канале.
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В послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о новых национальных проектах «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и счастливая жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». В рамках их развития до 2030 года продлеваются система материнского капитала и семейной ипотеки.

Кроме того, советникам директоров по воспитанию, классным руководителям и кураторам студенческих групп в техникумах с 1 сентября станут доплачивать 5 и 10 тысяч рублей соответственно. Выпускники школ получат возможность пересдать по выбору предмет ЕГЭ до окончания приемной кампании в вузы.

Это не единственное предложение президента. До 2030 года в России должны вдвое увеличить МРОТ.

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