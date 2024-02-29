Андрей Травников высказался о новых нацпроектах, инициированных Владимиром Путиным

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Руководитель Новосибирской области отметил, что президент намерен в прежнем темпе развивать регионы и муниципалитеты вопреки санкционному гнету и бесчисленным вызовам перед страной. Соответствующие поручения были даны как федеральному правительству, так и губернаторам.
Кроме того, глава российского государства подтвердил дальнейшее использование национальных проектов как хорошо зарекомендовавший себя инструмент регионального развития и фактически сконструировал новые принципы их формирования.
«Это принципы не от отраслей, а от конкретных государственных задач. Видно даже из названия новых национальных проектов, которые объявил Президент», — написал Андрей Травников в Telegram-канале.
В послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о новых национальных проектах «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и счастливая жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». В рамках их развития до 2030 года продлеваются система материнского капитала и семейной ипотеки.
Кроме того, советникам директоров по воспитанию, классным руководителям и кураторам студенческих групп в техникумах с 1 сентября станут доплачивать 5 и 10 тысяч рублей соответственно. Выпускники школ получат возможность пересдать по выбору предмет ЕГЭ до окончания приемной кампании в вузы.
Это не единственное предложение президента. До 2030 года в России должны вдвое увеличить МРОТ.