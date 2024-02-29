Андрей Травников высказался о новых нацпроектах, инициированных Владимиром Путиным

Кроме того, советникам директоров по воспитанию, классным руководителям и кураторам студенческих групп в техникумах с 1 сентября станут доплачивать 5 и 10 тысяч рублей соответственно. Выпускники школ получат возможность пересдать по выбору предмет ЕГЭ до окончания приемной кампании в вузы.