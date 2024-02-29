«Бедные смеются, богатые плачут»: разбираемся в сериале о жизни олигархов и прислуги

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Главная героиня Катя решила скрыться от проблем, которые «подкинул» ей родной брат. Она устроилась работать в особняк на Рублевке. Там, в огромном поместье, олигарх Сергей, сообщил своей семье печальную новость: он болен раком и жить ему осталось недолго. Его бывшие жены уже мысленно начали делить большое наследство, вот только есть одна проблема — он жив, здоров и в ближайшее время умирать не собирается. Олигарху пришло на ум обмануть свою семью, чтобы посмотреть на реакцию со стороны. Прислуга лишь иронизирует над причудами богатых, но и сама не отстает от многочисленных интриг.
Подобных сериалов огромное множество: богатый бабник влюбляется в простушку — горничную и пытается встать на путь истинный. Такие сказки интересны из поколения в поколение. Скорее поэтому в сериале «Отель Элеон» была популярной пара обычной девушки Даши, работающей в отеле, и мажора Паши. Кроме того, зрители нахваливают юмор в сериале, хоть кинокартина и считается драматической.
Как говорят зрители, в сериале богатый актерский состав, очень узнаваемый по современным картинам. Героев сыграли Полина Денисова (Катя), Михаил Сотников (Михаил), Анна Снаткина (Женя), Серафима Соловьёва (Ирина), Сергей Ланбамин (Владимир), Екатерина Стулова (Раиса), Вадим Бадмацыренов (Шаман), Саша Стоун (Игорь Чехов), Владимир Афанасьев (Валера), Александр Самойленко (Сергей), Павел Савинков (Андрей), Ирина Соколова (Вика) и другие.
Зрители как критикуют картину, так и нахваливают. Одним понравился юмор, другим сюжетные линии, а третьим было мало драмы и актерской игры.
«Фильм смотрится легко, но в виду многоплановости сюжет развивается медленно, подробно показана работа „обслуги“ богатых домов. Заметно, что некоторые роли играют не актеры, а представители данных профессий. Это все навивает сериал „Отель Элеон“. С юмором пока туго, есть моменты где можно улыбнуться, но не более… Однако сюжет еле плывет»;
«Мне этот сериал, чем-то сказку напомнил, нет ощущения, что это всё в реальности происходит — но актёрский состав подобрали хороший, особенно „зрелых“ артистов. Понравился Александр Самойленко, великолепно с ролью второй жены — „стервы“ Евгении справилась Анна Снаткина, и кстати неплохо сыграла роль мудрой жены, Елены — Алёна Хмельницкая»;
«Лёгкий комедийный сериал. Прекрасная игра актёров. Увлекательный сюжет. Сейчас жизнь в ускоренном ритме, стрессы, многозадачность — этот сериал меня гармонично расслабил. Рекомендую!»;
«Я очень надеюсь на большую продолжительность сериала!!! Классно раскрывают всех героев, все сюжетные линии очень интересны. С актерами только плохо постарались. Где то переигрывают, где то недотягивают наоборот. Не приятно бывает смотреть на такое. Некоторые герои бывают настолько сомнительные. Короче, сюжет интересный очень. Нет нагруженности в характерах героев, все взвешенно, мне очень нравится. Все такие индивидуальные»;
«Посмотрев 1-ю серию, сразу стало понятно на какую публику или возраст, рассчитан сериал. Сюжет очень слабый, игра настоящих актёров (имею ввиду Самойленко, Хмельницкая, Снаткина, Сутулова)- нормальная, но их роли какие-то малозначительные и в связи с этим-вялые. Видимо задача режиссёра и продюсеров удешевить сериал и чтобы основные роли играли, молодежь, которая псевдо-актеры, но они настолько плохо играют, разочарование полное, не стоит тратить своё время на примитив! Если хотите поглазеть как живут богатые, есть более достойные сериалы!».