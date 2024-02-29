«Бедные смеются, богатые плачут»: разбираемся в сериале о жизни олигархов и прислуги

Главная героиня Катя решила скрыться от проблем, которые «подкинул» ей родной брат. Она устроилась работать в особняк на Рублевке. Там, в огромном поместье, олигарх Сергей, сообщил своей семье печальную новость: он болен раком и жить ему осталось недолго. Его бывшие жены уже мысленно начали делить большое наследство, вот только есть одна проблема — он жив, здоров и в ближайшее время умирать не собирается. Олигарху пришло на ум обмануть свою семью, чтобы посмотреть на реакцию со стороны. Прислуга лишь иронизирует над причудами богатых, но и сама не отстает от многочисленных интриг.