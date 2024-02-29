Больше полтысячи пар поженились 29 февраля в Новосибирске — выбираем самую эффектную

29 февраля 2024 года в Новосибирске поженились больше 500 пар

Возможность зарегистрировать свой брак 29 февраля выпадает один раз в четыре года. Многие подкарауливают этот шанс, потому что видят в этом особый смысл и верят в магию чисел.