Больше полтысячи пар поженились 29 февраля в Новосибирске — выбираем самую эффектную

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
29 февраля 2024 года во Дворце бракосочетания отдела ЗАГС Центрального округа города Новосибирска поженились 500 пар. Об этом сообщили в Управлении по делам ЗАГС региона.
«Считается, что именно в этот день на свет появляются особенные люди, наделенные невероятными способностями. То же самое можно сказать и о рождении новой семьи, которая будет не похожа на другие», — считают в ЗАГС.
По этому случаю новосибирское УЗАГС поделилось подборкой фотографий зимнего свадебного сезона.
Ранее в ЗАГСе раскрыли, сколько малышей родились 29 февраля в разные годы.
Также жители Новосибирска, рожденные 29 февраля, рассказали, как и когда отмечают свой день рождения. При всей необычности даты, им приходится непросто.