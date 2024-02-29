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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Отдел ЗАГС поделился подборкой фотографий зимнего свадебного сезона

Больше полтысячи пар поженились 29 февраля в Новосибирске — выбираем самую эффектную

29 февраля 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney
Отдел ЗАГС поделился подборкой фотографий зимнего свадебного сезона

29 февраля 2024 года в Новосибирске поженились больше 500 пар

Возможность зарегистрировать свой брак 29 февраля выпадает один раз в четыре года. Многие подкарауливают этот шанс, потому что видят в этом особый смысл и верят в магию чисел.

29 февраля 2024 года во Дворце бракосочетания отдела ЗАГС Центрального округа города Новосибирска поженились 500 пар. Об этом сообщили в Управлении по делам ЗАГС региона.

«Считается, что именно в этот день на свет появляются особенные люди, наделенные невероятными способностями. То же самое можно сказать и о рождении новой семьи, которая будет не похожа на другие», — считают в ЗАГС.

По этому случаю новосибирское УЗАГС поделилось подборкой фотографий зимнего свадебного сезона.

Фото: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области

Ранее в ЗАГСе раскрыли, сколько малышей родились 29 февраля в разные годы.

Также жители Новосибирска, рожденные 29 февраля, рассказали, как и когда отмечают свой день рождения. При всей необычности даты, им приходится непросто.

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#Новосибирск#Свадьба#Загс#Алёна Рогонова#Високосный год#29 февраля
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