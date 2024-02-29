Экс-гендиректора «Тяжстанкогидропресса» Арановского требуют признать банкротом

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Новосибирское предприятие ООО «Сельхозхимия» требует признать банкротом бывшего гендиректора «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского. Об этом 29 февраля сообщает «Ъ-Сибирь».
В 2023 году «Сельхозхимия» через суд взыскала с ООО «Боровлянское» и Виктора Арановского 6,7 млн рублей долга за поставку, а также неустойку 1,5 млн рублей.
Согласно системе «СПАРК», ООО «Сельхозхимия» зарегистрирована в августе 2015 года, учредитель — Ляпин Константин Ефимович. Компания занимается оптовой торговлей удобрениями и агрохимикатами.
В 2023 году в отношении бывших генеральных директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского и Николая Степакина возбудили уголовное дело о хищении имущества предприятия на сумму больше 200 млн рублей, следователи арестовали имущество обвиняемых на более чем 750 млн рублей. Арановский и Степакин свою вину не признали.
Иск поступил от действующего руководителя «Тяжстанкгидропресса» Амира Мифтахова. Преемник обвинил бывшее руководство в неправомерном отчуждении имущества и мошенничестве.
Ранее экс-гендиректор Виктор Арановский подал иск на 90 млн рублей к ПАО «Тяжстанкогидропресс». По его словам, эти деньги он недополучил от продажи акций предприятия. Но в декабре-2023 передумал и иск отозвал.