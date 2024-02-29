Экс-гендиректора «Тяжстанкогидропресса» Арановского требуют признать банкротом

В 2023 году в отношении бывших генеральных директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» Виктора Арановского и Николая Степакина возбудили уголовное дело о хищении имущества предприятия на сумму больше 200 млн рублей, следователи арестовали имущество обвиняемых на более чем 750 млн рублей. Арановский и Степакин свою вину не признали.