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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Котенок обладает экзотической внешностью

Экзотического «котенка экстрим» продают за 80 тысяч рублей

29 февраля 2024, 09:26
Фото: Авито
Котенок обладает экзотической внешностью

Экзотического «ориентального» котенка продают в Ноосибирске за 80 тысяч рублей

В Новосибирске продается котенок редкой ориентальной породы. «Восточный» пушистик имеет большие уши и горбоносую мордочку.

Представители кошачьего питомника сообщают, что их «котята экстрим» приучены к лотку и знают когтеточку. Питомцы кушают профессиональные корма и миксы из фермерского мяса. Каждый котенок вакцинирован и перед покупкой будет стерилизован.

«Если вы давно мечтали о том, чтобы в вашей жизни появились прекрасные кошки инопланетной внешности — это ваш шанс! Ласковый темперамент, восточная внешность и крепкое здоровье. Сейчас свободен на покупку остался только мальчик голубого окраса. Цена всего 80 000 рублей. Возраст 2 месяца», — указано в объявлении на «Авито».

Также для бронирования доступны черный табби и шоколадный табби.

Напомним, что в Тогучине покупателя обманули с экзотической кошкой.

В Тогучине покупатель едва не пострадал от когтей беспокойной бенгальской кошечки
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#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Продажа#Объявление#Александр Ляхов#Кошки
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