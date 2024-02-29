Экзотического «котенка экстрим» продают за 80 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Представители кошачьего питомника сообщают, что их «котята экстрим» приучены к лотку и знают когтеточку. Питомцы кушают профессиональные корма и миксы из фермерского мяса. Каждый котенок вакцинирован и перед покупкой будет стерилизован.
«Если вы давно мечтали о том, чтобы в вашей жизни появились прекрасные кошки инопланетной внешности — это ваш шанс! Ласковый темперамент, восточная внешность и крепкое здоровье. Сейчас свободен на покупку остался только мальчик голубого окраса. Цена всего 80 000 рублей. Возраст 2 месяца», — указано в объявлении на «Авито».
Также для бронирования доступны черный табби и шоколадный табби.
Напомним, что в Тогучине покупателя обманули с экзотической кошкой.