Максимальная надежность: «Ростелеком» внедрил новейшую модель управления сетью

«Это открытие — подтверждение тех компетенций в отрасли информационных технологий, связи и радиоэлектроники, которые сложились в Новосибирской области, а также нашей сильной образовательной, кадровой школы. Центр впечатляет: концентрация оборудования, количество рабочих мест, которые созданы в этом здании. Он будет способствовать дальнейшему развитию наших вузов и колледжей, появлению новых специалистов, преподавателей и компетенций. Реализация этого проекта очень важна для Новосибирской области и укрепления дальнейшего сотрудничества с „Ростелекомом“», — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.