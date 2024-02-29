Мальчик с именем «Бог — мой судья» родился под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Новорожденного назвали Данилой, что в переводе означает «Бог — мой судья».
Данила является формой имени Даниил в честь ветхозаветного пророка, делавшего предсказания во время нахождения евреев в вавилонском плену. Наиболее известны его пророчества во время Валтасарова пира (надпись «мене, мене, текел, упарсин» на стене) и пяти Царствах. Имя Данила было одним из популярных в России и издавна использовалась в Киевской Руси и Российской империи.
Считается, что обладатель имени умеет находить общий язык с людьми, является дипломатом и человеком с «деловой» жилкой. Одновременно с этим ему не чужда романтика. Каким станет малыш, родившийся в Болотнинском районе, пока неизвестно.
«Свидетельство о рождении ребенка и памятный подарок вручили главе семьи Василию Павловичу, молодому отцу пожелали вырастить сына достойным гражданином своей страны», — рассказали VN.ru представители ЗАГС.
Напомним, что новосибирцы, рожденные 29 февраля, рассказали о том, как празднуют именины.