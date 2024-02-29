Мальчик с именем «Бог — мой судья» родился под Новосибирском

Данила является формой имени Даниил в честь ветхозаветного пророка, делавшего предсказания во время нахождения евреев в вавилонском плену. Наиболее известны его пророчества во время Валтасарова пира (надпись «мене, мене, текел, упарсин» на стене) и пяти Царствах. Имя Данила было одним из популярных в России и издавна использовалась в Киевской Руси и Российской империи.