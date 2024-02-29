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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Отец назвал сына Данилой

Мальчик с именем «Бог — мой судья» родился под Новосибирском

29 февраля 2024, 10:23
Фото: ЗАГС Болотнинского района
Отец назвал сына Данилой
14 февраля в семье Василия и Ирины Сытых родился мальчик. Ему дали имя с глубоким значением.

Новорожденного назвали Данилой, что в переводе означает «Бог — мой судья».

Данила является формой имени Даниил в честь ветхозаветного пророка, делавшего предсказания во время нахождения евреев в вавилонском плену. Наиболее известны его пророчества во время Валтасарова пира (надпись «мене, мене, текел, упарсин» на стене) и пяти Царствах. Имя Данила было одним из популярных в России и издавна использовалась в Киевской Руси и Российской империи.

Считается, что обладатель имени умеет находить общий язык с людьми, является дипломатом и человеком с «деловой» жилкой. Одновременно с этим ему не чужда романтика. Каким станет малыш, родившийся в Болотнинском районе, пока неизвестно.

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«Свидетельство о рождении ребенка и памятный подарок вручили главе семьи Василию Павловичу, молодому отцу пожелали вырастить сына достойным гражданином своей страны», — рассказали VN.ru представители ЗАГС.

Напомним, что новосибирцы, рожденные 29 февраля, рассказали о том, как празднуют именины.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Загс#Имена#Традиции#Александр Ляхов
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