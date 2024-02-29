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Продюсер погиб в 90-х годах

Мемориал погибшему в ДТП продюсеру Бугаеву установят на новосибирском театре

29 февраля 2024, 02:47
Фото: nso.ru
Продюсер погиб в 90-х годах
В Новосибирске появится мемориальная доска, посвященная памяти Сергея Бугаева. Он был президентом новосибирского рок-клуба и даже создал свой молодежный центр, куда вошли заметные коллективы рока Сибири.

Мэрия планирует сохранить память о Сергее Бугаеве, который погиб в автомобильной аварии. Местом для установки мемориальной доски выбрали фасад городского драмтеатра им. Сергея Афанасьева на улице Максима Горького, где когда-то работал продюсер.

Сергей Бугаев был руководителем МКЦ «Пионер», активным комсомольцем и одним из ведущих представителей рок-движения в Новосибирске. Он создал собственный центр «Студия-8».

Фото: fb.ru

В конце своей жизни он успел поработать с певицей Татьяной Снежиной, которая была его невестой. 21 августа 1995 года они оба погибли в автокатастрофе, когда возвращались после отдыха на Алтае.

Напомним, ранее мы составили ТОП-10 знаменитостей, похороненных в Новосибирске. В число вошли Татьяна Снежина, Екатерина Савинова, Янка Дягилева и другие.

ТОП-10 знаменитостей похороненных в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#ДТП#Память#Театр#Мемориал#Эмилия Губарева
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