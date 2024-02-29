Мемориал погибшему в ДТП продюсеру Бугаеву установят на новосибирском театре

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
Modified Сегодня, 02:49
Updated Сегодня, 02:49
Мэрия планирует сохранить память о Сергее Бугаеве, который погиб в автомобильной аварии. Местом для установки мемориальной доски выбрали фасад городского драмтеатра им. Сергея Афанасьева на улице Максима Горького, где когда-то работал продюсер.
Сергей Бугаев был руководителем МКЦ «Пионер», активным комсомольцем и одним из ведущих представителей рок-движения в Новосибирске. Он создал собственный центр «Студия-8».
В конце своей жизни он успел поработать с певицей Татьяной Снежиной, которая была его невестой. 21 августа 1995 года они оба погибли в автокатастрофе, когда возвращались после отдыха на Алтае.
Напомним, ранее мы составили ТОП-10 знаменитостей, похороненных в Новосибирске. В число вошли Татьяна Снежина, Екатерина Савинова, Янка Дягилева и другие.