Минимальный размер оплаты труда в России будет серьезно повышен

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
По мнению Владимира Путина, Россия вскоре может войти в четверку крупнейших экономик мира. И это должно найти отражение в росте доходов россиян.
«Доля зарплат в ВВП должна возрасти. С 2020 года МРОТ вырос в полтора раза, с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году он должен увеличиться почти вдвое, до 35 тысяч рублей в месяц, что отразится на размере социальных выплат, пособий и зарплат», — сказал глава государства.
Ранее Путин заявил о продлении программы семейного капитала до 2030 года и о дополнительных мерах поддержки молодых семей.