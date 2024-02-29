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Published Сегодня, 10:37

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Updated Сегодня, 10:39

К 2030 году МРОТ может вырасти до 35 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России будет серьезно повышен

29 февраля 2024, 10:37
Фото: 1MI
К 2030 году МРОТ может вырасти до 35 тысяч рублей

Владимир Путин заявил о двойном повышении МРОТ

Доля зарплат россиян в структуре валового внутреннего продукта должна расти, заявил президент России в ходе оглашения своего послания к Федеральному собранию

По мнению Владимира Путина, Россия вскоре может войти в четверку крупнейших экономик мира. И это должно найти отражение в росте доходов россиян.

«Доля зарплат в ВВП должна возрасти. С 2020 года МРОТ вырос в полтора раза, с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году он должен увеличиться почти вдвое, до 35 тысяч рублей в месяц, что отразится на размере социальных выплат, пособий и зарплат», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил о продлении программы семейного капитала до 2030 года и о дополнительных мерах поддержки молодых семей.

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