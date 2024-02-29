Новосибирца судят за гибель студента в ДТП

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Published Сегодня, 06:48
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Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Ночью новосибирец ехал на Kia Rio в районе улицы Блюхера. По неизвестным причинам юноша сильно превысил скорость и не затормозил на пешеходном переходе, по которому двигался студент. Пешеход получил травмы и позже скончался в больнице.
«В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности водителя к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Ленинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
Напомним, что в Новосибирске водитель маршрутки на полной скорости врезался в «Газель».