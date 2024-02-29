Новосибирца судят за гибель студента в ДТП

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Ночью новосибирец ехал на Kia Rio в районе улицы Блюхера. По неизвестным причинам юноша сильно превысил скорость и не затормозил на пешеходном переходе, по которому двигался студент. Пешеход получил травмы и позже скончался в больнице.