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21-летний новосибирец на полной скорости сбил студента

Новосибирца судят за гибель студента в ДТП

29 февраля 2024, 06:48
Фото: 1MI
21-летний новосибирец на полной скорости сбил студента
В Новосибирске перед судом предстанет 21-летний местный житель. Его обвиняют в нарушении правил ПДД, из-за чего погиб один человек.

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Ночью новосибирец ехал на Kia Rio в районе улицы Блюхера. По неизвестным причинам юноша сильно превысил скорость и не затормозил на пешеходном переходе, по которому двигался студент. Пешеход получил травмы и позже скончался в больнице.

«В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности водителя к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Ленинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске водитель маршрутки на полной скорости врезался в «Газель».

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Следственный комитет#Александр Ляхов
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