Обезображенный труп нашли возле остановки в Первомайском районе

СУтром 29 февраля в Первомайском районе Новосибирска обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает паблик «Моя Первомайка» в соцсети «Вконтакте». По информации паблика, тело нашли в лесном массиве недалеко от остановки «Баганская» на вид погибшему около 30 лет, на лице очевидцы заметили гематомы, на снегу — кровь.