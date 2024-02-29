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Published Сегодня, 06:29

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Труп мужчины нашли возле остановки в Новосибирске

Обезображенный труп нашли возле остановки в Первомайском районе

29 февраля 2024, 06:29
Фото: 1MI

Труп мужчины нашли возле остановки в Новосибирске

Тело обнаружили в лесном массиве. Очевидцы утверждают, что на вид погибшему около 30 лет.

СУтром 29 февраля в Первомайском районе Новосибирска обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает паблик «Моя Первомайка» в соцсети «Вконтакте». По информации паблика, тело нашли в лесном массиве недалеко от остановки «Баганская» на вид погибшему около 30 лет, на лице очевидцы заметили гематомы, на снегу — кровь.

Сотрудники полиции выехали на место, сообщили в пресс-службе МВД.

В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области корреспонденту Atas.info ответили, что проводится проверка.

«Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку», — ответила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.

Представитель СК не смогла предоставить информацию о характере смерти мужчины.

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В январе в припаркованном автомобиле возле новосибирской гимназии нашли труп мужчины. Криминальную составляющую в его смерти не нашли.

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