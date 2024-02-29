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Прокурор брал взятки

Обвинение и защита обжаловали приговор новосибирскому экс-прокурору Фалилееву

29 февраля 2024, 02:17
Фото: Артем Шершнев
Прокурор брал взятки
Гособвинение потребовало пересмотреть дело экс-прокурора Фалилеева, так как считает приговор слишком мягким и не удовлетворительным.

Решение суда о приговоре девяти годам лишения свободы и штрафе в размере 5 млн 786 тысяч рублей вызвало несогласие со стороны обвинения и адвоката.

Сам Владимир Фалилеев отрицает свою вину и просит вынести оправдательный приговор. Обвинение также требует пересмотреть дело, считая приговор слишком мягким, пишет РБК Новосибирск со ссылкой на адвоката Антонину Бертневу. Они недовольны тем, что суд исключил из обвинения сумму взятки в размере 8 млн рублей.

Согласно версии следствия, экс-прокурор получал деньги от бывшего директора завода «Винап» Олега Ярового за свое покровительство в период с 2015 по 2018 годы, а также после своей отставки. Всего было передано 11 млн рублей в виде денег, подарков и услуг.

Кроме того, Фалилеев потерял почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры РФ». Суд также конфисковал у него имущество на сумму взятки — 2,8 млн рублей.

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