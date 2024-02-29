Обвинение и защита обжаловали приговор новосибирскому экс-прокурору Фалилееву

Согласно версии следствия, экс-прокурор получал деньги от бывшего директора завода «Винап» Олега Ярового за свое покровительство в период с 2015 по 2018 годы, а также после своей отставки. Всего было передано 11 млн рублей в виде денег, подарков и услуг.