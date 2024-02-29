Певец Шура сбежал со скандалом с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ

В ходе обсуждения, слово было передано одному из гостей программы, который высказал негативное мнение о Шуре. Певцу это не понравилось и между ним и гостем начался конфликт. Итогом этого стало то, что Шура покинул студию. Только после того, как гость покинул программу, певец вернулся на свое место.