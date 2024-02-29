Певец Шура сбежал со скандалом с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Во время программы Шура поругался с одним из гостей и решил покинуть студию. Эпизод вышел в эфир 28 февраля.
В шоу ведущие Ольга Бузова и Дмитрий Дибров, вместе со своими гостями, обсуждают разные острые и деликатные вопросы. В данном случае, возник спор при обсуждении того, является ли правильным брать детей на вечеринки.
В ходе обсуждения, слово было передано одному из гостей программы, который высказал негативное мнение о Шуре. Певцу это не понравилось и между ним и гостем начался конфликт. Итогом этого стало то, что Шура покинул студию. Только после того, как гость покинул программу, певец вернулся на свое место.
Напомним, ранее певец Александр Медведев (настоящее имя артиста), понастольгировал по Новосибирску, где он родился. К городу он относится неоднозначно: его с самого детства окружали заводские и железнодорожные шумы за окном.