Подросток выпал из окна восьмого этажа в новосибирском Академгородке

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
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Updated Сегодня, 03:17
29 февраля в 08:53 из окна восьмого этажа дома №21 на улице Российской выпала девочка-подросток. На вид пострадавшей — около 13 лет. Об этом сообщает Служба 112.
Очевидцы уточнили при звонке, что подросток жив.
Днем 1 февраля из окна 17 этажа на улице Кирова, 25 в Октябрьском районе Новосибирска выпала девочка. На момент прибытия медиков девочка находилась в состоянии клинической смерти. Спасти ее не удалось.
В Новосибирске выставили на торги участок с недостроенными домами, где летом 2021 года погибла 13-летняя девочка. На нее упала бетонная плита.