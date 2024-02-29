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Подросток выпал из окна восьмого этажа в новосибирском Академгородке

Подросток выпал из окна восьмого этажа в новосибирском Академгородке

29 февраля 2024, 03:15
Фото: 1MI
По сообщениям очевидцев, ребенок остался жив.

29 февраля в 08:53 из окна восьмого этажа дома №21 на улице Российской выпала девочка-подросток. На вид пострадавшей — около 13 лет. Об этом сообщает Служба 112.

Очевидцы уточнили при звонке, что подросток жив.

Скончалась девочка, которая выпала с 17 этажа в Новосибирске
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Днем 1 февраля из окна 17 этажа на улице Кирова, 25 в Октябрьском районе Новосибирска выпала девочка. На момент прибытия медиков девочка находилась в состоянии клинической смерти. Спасти ее не удалось.

В Новосибирске выставили на торги участок с недостроенными домами, где летом 2021 года погибла 13-летняя девочка. На нее упала бетонная плита.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Скорая помощь#Алёна Рогонова
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