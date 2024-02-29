После обращения к Мизулиной блогер из Новосибирска пожаловался на клевету и угрозы

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Новосибирец Владислав Пушкин, который пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на бар «Элтон», записал новое видео. В нем он просит не привлекать к ситуации его окружение.
«Не стоит к этому приплетать друзей, знакомых, творческие объединения. Они совершенно были не в курсе, что я запланировал снять ролик, и узнали о нем только из канала Екатерины Мизулиной. Я снимал по собственной инициативе», — сказал Пушкин.
Новосибирец дал совет СМИ и телеграм-каналам не писать ложную информацию. Он еще раз подчеркнул, что пропагандирует традиционные отношения.
Ранее блогер заявил, что после обращения к Мизулиной ему стали поступать угрозы.
«Помимо того, что мне лично прилетает огромное количество угроз о расправе, так и ряду людей, с которыми я общался или общаюсь, начали приходить сообщения с призывом помочь меня избить или убить. Так вот — не надо вмешивать в это кого- то. Мои знакомые здесь совершенно не причем».
В разговоре с корреспондентом Atas.info Пушкин заявил, что ему действительно поступают массовые угрозы, но в полицию обращаться он не собирается, так как не видит смысла.
26 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что по просьбе новосибирца инициирует проверку бара «Элтон». Автором жалобы стал Владислав Пушкин. Собеседник Atas.info, знакомый с ситуацией, считает, что автором жалобы движет жажда славы и обида.