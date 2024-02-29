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После жалобы к Мизулиной блогер из Новосибирска выпустил новое обращение к СМИ

После обращения к Мизулиной блогер из Новосибирска пожаловался на клевету и угрозы

29 февраля 2024, 05:05
Фото: телеграм-канал «Пушкин»

После жалобы к Мизулиной блогер из Новосибирска выпустил новое обращение к СМИ

Новосибирец дал совет СМИ и телеграм-каналам не писать ложную информацию. Он еще раз подчеркнул, что пропагандирует традиционные отношения.

Новосибирец Владислав Пушкин, который пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на бар «Элтон», записал новое видео. В нем он просит не привлекать к ситуации его окружение.

«Не стоит к этому приплетать друзей, знакомых, творческие объединения. Они совершенно были не в курсе, что я запланировал снять ролик, и узнали о нем только из канала Екатерины Мизулиной. Я снимал по собственной инициативе», — сказал Пушкин.

Новосибирец дал совет СМИ и телеграм-каналам не писать ложную информацию. Он еще раз подчеркнул, что пропагандирует традиционные отношения.

Видео: телеграм-канал «Пушкин»

Ранее блогер заявил, что после обращения к Мизулиной ему стали поступать угрозы.

«Помимо того, что мне лично прилетает огромное количество угроз о расправе, так и ряду людей, с которыми я общался или общаюсь, начали приходить сообщения с призывом помочь меня избить или убить. Так вот — не надо вмешивать в это кого- то. Мои знакомые здесь совершенно не причем».

В разговоре с корреспондентом Atas.info Пушкин заявил, что ему действительно поступают массовые угрозы, но в полицию обращаться он не собирается, так как не видит смысла.

Видео: Артем Шершнев / atas.info

26 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что по просьбе новосибирца инициирует проверку бара «Элтон». Автором жалобы стал Владислав Пушкин. Собеседник Atas.info, знакомый с ситуацией, считает, что автором жалобы движет жажда славы и обида.

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#Видео#Алёна Рогонова
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