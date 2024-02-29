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На ремонт улицы Выборной в Новосибирске направят еще 198 млн рублей

Проблемную улицу в Новосибирске отремонтируют почти за 200 млн рублей

29 февраля 2024, 03:51
Фото: 1MI

На ремонт улицы Выборной в Новосибирске направят еще 198 млн рублей

В Новосибирске снова займутся ремонтом проблемной улицы. Работы пройдут в два этапа — по 26 июля 2024 года и по 30 августа 2024 года.

АО «Новосибирскавтодор» займется ремонтом дороги на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска. Цена контракта — 198,7 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупки. Компания выбрана подрядчиком в конкурсе от Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса городской мэрии.

Работы пройдут в два этапа — по 26 июля 2024 года и по 30 августа 2024 года.

В документах сказано, что это будет «дорога с усовершенствованным типом покрытия».

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Ранее АО «Новосибирскавтодор» выиграло контракт на ремонт улиц 25 лет Октября, Учительской, Тюленина, Автогенной и Воинской. Стоимость работ — 255,85 млн рублей. В январе 2024 года компания была вынуждена приступить к ремонту Димитровского моста после решения Арбитражного суда о понуждении к исполнению гарантийных обязательств.

Всего на ремонт дорог в Новосибирске в 2024 году направят больше 1 млрд рублей. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать и благоустроить 14 участков городских магистралей.

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#Экономика#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Контракт#Подрядчик#Алёна Рогонова#Ремонт дорог
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