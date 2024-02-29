Проблемную улицу в Новосибирске отремонтируют почти за 200 млн рублей

Ранее АО «Новосибирскавтодор» выиграло контракт на ремонт улиц 25 лет Октября, Учительской, Тюленина, Автогенной и Воинской. Стоимость работ — 255,85 млн рублей. В январе 2024 года компания была вынуждена приступить к ремонту Димитровского моста после решения Арбитражного суда о понуждении к исполнению гарантийных обязательств.