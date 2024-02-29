atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам

Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности. Сколько простят Новосибирску?

29 февраля 2024, 11:00
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам

За год это поможет сохранить около 200 млрд рублей, подсчитал президент.

Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, это сохранит им около 200 млрд рублей ежегодно. С таким предложением 29 февраля выступил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Считаю необходимым списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 годы», — заявил президент.

Также Путин предложил направлять на развитие субъектов РФ средства, которые регионы возвращают в федеральный бюджет по кредитам.

«К 2030 году все наши регионы должны стать более экономически самодостаточными», — сказал глава государства.
Госдолг Новосибирской области увеличился на 20 млрд рублей
Узнать подробнее

На 1 января 2024 года государственный долг Новосибирской области составил 68 млрд рублей. Больше половины обязательств региона приходится на бюджетные кредиты — почти 38,6 млрд рублей. Получается, что в случае принятия решения, НСО спишут около 25,3 млрд рублей.

Читайте также:
Владимир Путин потребовал усовершенствовать механизм ЕГЭПутин продлил программу материнского капитала до 2030 года. Как еще помогут семьямМинтруда: кто из россиян имеет право на рост социальных пенсий
#Политика#Долг#Бюджет#Власть#Субсидии#Владимир Путин#Алёна Рогонова#Выборы президента 2024#Бюджетные кредиты
Подпишитесь
Отмена концерта Zivert: вернут ли деньги за билеты
Сегодня, 05:29
Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево
Сегодня, 11:34
Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии
Сегодня, 07:11
Больше полтысячи пар поженились 29 февраля в Новосибирске — выбираем самую эффектную
Сегодня, 11:31
Певец Шура сбежал со скандалом с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ
Сегодня, 03:09