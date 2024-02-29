Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности. Сколько простят Новосибирску?

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Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, это сохранит им около 200 млрд рублей ежегодно. С таким предложением 29 февраля выступил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Считаю необходимым списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 годы», — заявил президент.
Также Путин предложил направлять на развитие субъектов РФ средства, которые регионы возвращают в федеральный бюджет по кредитам.
«К 2030 году все наши регионы должны стать более экономически самодостаточными», — сказал глава государства.
На 1 января 2024 года государственный долг Новосибирской области составил 68 млрд рублей. Больше половины обязательств региона приходится на бюджетные кредиты — почти 38,6 млрд рублей. Получается, что в случае принятия решения, НСО спишут около 25,3 млрд рублей.