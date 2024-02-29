Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности. Сколько простят Новосибирску?

На 1 января 2024 года государственный долг Новосибирской области составил 68 млрд рублей. Больше половины обязательств региона приходится на бюджетные кредиты — почти 38,6 млрд рублей. Получается, что в случае принятия решения, НСО спишут около 25,3 млрд рублей.