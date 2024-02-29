Путин продлил программу материнского капитала до 2030 года. Как еще помогут семьям

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:26
Программу материнского капитала нужно продлить минимум до 2030 года. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства анонсировал ряд мер по улучшению демографической ситуации в стране, а также поставил задачу к 2030 году снизить в два раза бедность среди российских многодетных семей.
Регионы, где показатели рождаемости ниже средних по России, получат минимум 75 млрд рублей.
Выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 2030 года, «деньги на это есть», сказал президент. В январе 2024 года об этом на совещании российского правительства сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Постановление планируют подписать уже в первом квартале 2024 года.
Для семьей с детьми до 6 лет ставка по семейной ипотеке останется прежней.
Также Путин предложил увеличить в два раза налоговый вычет на второго ребенка и увеличить вычеты на третьего и последующих детей.
«Россия должна добиться устойчивого роста рождаемости в течение ближайших шести лет», — поставил задачу президент.
Послание Федеральному собранию 2024 года стало 29-м по счету. Это ежегодное обращение президента РФ Владимира Путина к обеим палатам Федерального собрания РФ.