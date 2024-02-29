Путин продлил программу материнского капитала до 2030 года. Как еще помогут семьям

Выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 2030 года, «деньги на это есть», сказал президент. В январе 2024 года об этом на совещании российского правительства сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Постановление планируют подписать уже в первом квартале 2024 года.