atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Путин поставил задачу вдвое сократить к 2030 году бедность среди многодетных семей в стране

Путин продлил программу материнского капитала до 2030 года. Как еще помогут семьям

29 февраля 2024, 10:01
Фото: 1MI
Путин поставил задачу вдвое сократить к 2030 году бедность среди многодетных семей в стране

Путин продлил программу материнского капитала до 2030 года

В ходе очередного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для повышения рождаемости в регионах.

Программу материнского капитала нужно продлить минимум до 2030 года. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства анонсировал ряд мер по улучшению демографической ситуации в стране, а также поставил задачу к 2030 году снизить в два раза бедность среди российских многодетных семей.

Регионы, где показатели рождаемости ниже средних по России, получат минимум 75 млрд рублей.

Советникам директоров школ и колледжей начнут выплачивать по 5 тысяч рублей
Узнать подробнее

Выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 2030 года, «деньги на это есть», сказал президент. В январе 2024 года об этом на совещании российского правительства сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Постановление планируют подписать уже в первом квартале 2024 года.

Для семьей с детьми до 6 лет ставка по семейной ипотеке останется прежней.

Также Путин предложил увеличить в два раза налоговый вычет на второго ребенка и увеличить вычеты на третьего и последующих детей.

«Россия должна добиться устойчивого роста рождаемости в течение ближайших шести лет», — поставил задачу президент.

Послание Федеральному собранию 2024 года стало 29-м по счету. Это ежегодное обращение президента РФ Владимира Путина к обеим палатам Федерального собрания РФ.

Читайте также:
Путин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской областиМинтруда: кто из россиян имеет право на рост социальных пенсийИндексация пенсий с 1 февраля в Новосибирске — на сколько и кому повысят
#Политика#Владимир Путин#Алёна Рогонова#Выборы президента 2024
Подпишитесь
Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности. Сколько простят Новосибирску?
Сегодня, 11:00
Отмена концерта Zivert: вернут ли деньги за билеты
Сегодня, 05:29
Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево
Сегодня, 11:34
Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии
Сегодня, 07:11
Больше полтысячи пар поженились 29 февраля в Новосибирске — выбираем самую эффектную
Сегодня, 11:31
Певец Шура сбежал со скандалом с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ
Сегодня, 03:09