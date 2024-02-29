Пять новых станций метро запланировали в Новосибирске к 2030 году — где их построят

К 2030 году в Новосибирске планируют построить пять станций метрополитена. Как сообщает «Горсайт» со ссылкой на департамент транспорта, станции появятся в рамках первого этапа масштабного развитиям метро. Всего запланированы три этапа: до 2030 года, до 2050 года и после 2050 года.