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Published Сегодня, 12:04

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18 новых станций метро планируют построить в Новосибирске до 2050 года

Пять новых станций метро запланировали в Новосибирске к 2030 году — где их построят

29 февраля 2024, 12:04
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

18 новых станций метро планируют построить в Новосибирске до 2050 года

Новые станции могут появиться на обеих линиях — Дзержинской и Ленинской. Всего до 2050 года в городе планируют к открытию 18 новых станций на трех линиях. Согласно Генплану, город получит третью линию — «Правобережную».

К 2030 году в Новосибирске планируют построить пять станций метрополитена. Как сообщает «Горсайт» со ссылкой на департамент транспорта, станции появятся в рамках первого этапа масштабного развитиям метро. Всего запланированы три этапа: до 2030 года, до 2050 года и после 2050 года.

Первый этап — до 2030 года

Согласно Генплану, на первом этапе собираются продлить Дзержинскую линию от станции «Золотая Нива» до улицы Коминтерна. На участке появятся станции «Гусинобродская» и «Молодежная». Для обслуживания составов предусмотрено электродепо «Волочаевское».

Ленинскую линию продлят в обе стороны. На участке от станции «Площадь Маркса» до улицы Троллейной построят станции «Площадь Станиславского» и «Троллейная». От «Заельцовской» проложат тоннель до станции «Северная».

Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
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Второй этап — до 2050 года

До 2050 года власти намерены продлить Ленинскую линию от станции «Северная» к жилмассиву «Родники». На участке запланированы станции «Авиационная», «Космическая» и «Родники».

На Ленинской линии от станции «Троллейная» протянут тоннель до Порт-Артурской улицы со станциями «Связистов» и «Чистая Слобода».

Отдельного упоминания заслуживает третья линия метрополитена «Правобережная» с восемью станциями. Она будет начинаться на станции «Березовая роща» и заканчиваться в микрорайоне «Ключ-Камышенское плато». Названия будущих станций «Правобережной» линии: «Каменская», «Никитина», «Дунайская», «Плющихинская», «Выборная», «Камышенская». Для обслуживания составов построят электродепо.

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Третий этап — после 2050 года

В долгосрочной перспективе свое развитие получит линия «Правобережная». Ее хотят увести на север города, в сторону «Родников». Появятся еще шесть станций: «Чкаловская», «Восточная», «Учительская», «Юбилейная», «Снегири» и «Родники» (2-я станция с переходом на Ленинскую линию).

Дзержинскую линию продлят на левый берег от станции «Площадь Гагарина-Михайловского» до площади Кирова. На участке запланированы станции «Аквапарк», «Затон», «Заводская», «Площадь Труда», «Площадь Маркса» (2-я станция с переходом на Ленинскую линию), «Гвардейская», «Кировская» и «Затулинская». Рядом с улицей Петухова появится электродепо.

Итого, по Генплану, схема метрополитена города Новосибирска предусматривает три линии суммарной длинной 67 км, 46 станций и четыре электродепо.

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