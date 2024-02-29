Пять новых станций метро запланировали в Новосибирске к 2030 году — где их построят

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
К 2030 году в Новосибирске планируют построить пять станций метрополитена. Как сообщает «Горсайт» со ссылкой на департамент транспорта, станции появятся в рамках первого этапа масштабного развитиям метро. Всего запланированы три этапа: до 2030 года, до 2050 года и после 2050 года.
Согласно Генплану, на первом этапе собираются продлить Дзержинскую линию от станции «Золотая Нива» до улицы Коминтерна. На участке появятся станции «Гусинобродская» и «Молодежная». Для обслуживания составов предусмотрено электродепо «Волочаевское».
Ленинскую линию продлят в обе стороны. На участке от станции «Площадь Маркса» до улицы Троллейной построят станции «Площадь Станиславского» и «Троллейная». От «Заельцовской» проложат тоннель до станции «Северная».
До 2050 года власти намерены продлить Ленинскую линию от станции «Северная» к жилмассиву «Родники». На участке запланированы станции «Авиационная», «Космическая» и «Родники».
На Ленинской линии от станции «Троллейная» протянут тоннель до Порт-Артурской улицы со станциями «Связистов» и «Чистая Слобода».
Отдельного упоминания заслуживает третья линия метрополитена «Правобережная» с восемью станциями. Она будет начинаться на станции «Березовая роща» и заканчиваться в микрорайоне «Ключ-Камышенское плато». Названия будущих станций «Правобережной» линии: «Каменская», «Никитина», «Дунайская», «Плющихинская», «Выборная», «Камышенская». Для обслуживания составов построят электродепо.
В долгосрочной перспективе свое развитие получит линия «Правобережная». Ее хотят увести на север города, в сторону «Родников». Появятся еще шесть станций: «Чкаловская», «Восточная», «Учительская», «Юбилейная», «Снегири» и «Родники» (2-я станция с переходом на Ленинскую линию).
Дзержинскую линию продлят на левый берег от станции «Площадь Гагарина-Михайловского» до площади Кирова. На участке запланированы станции «Аквапарк», «Затон», «Заводская», «Площадь Труда», «Площадь Маркса» (2-я станция с переходом на Ленинскую линию), «Гвардейская», «Кировская» и «Затулинская». Рядом с улицей Петухова появится электродепо.
Итого, по Генплану, схема метрополитена города Новосибирска предусматривает три линии суммарной длинной 67 км, 46 станций и четыре электродепо.