Рожденные 29 февраля рассказали, как празднуют день рождения

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:47
Среди родившихся 29 февраля есть и новосибирцы. Таких людей обычно называют «лепреконами». И у каждого из них есть свой взгляд на дату рождения и особенности празднования именин.
Например, студентка Арина старается отмечать день рождения 27 или 28 февраля, если эти дни являются выходными. Но обычно девушку поздравляют 1 марта из-за давней приметы не желать человеку всего наилучшего заранее. Сама сибирячка считает себя «зимней», а високосный год каждый раз наделяет ее энергией.
«Я считаю себя особенной. При знакомстве день рождения всегда запоминается. А люди меня считают эдакой инопланетянкой, в хорошем смысле. Родиться в этот день — подарок Вселенной», — заявила Арина в беседе с Om1.ru.
Новосибирец Артем всегда празднует день рождения 1 марта. Тем не менее, для него это тоже яркое событие, поскольку на 29 февраля над ним шутят друзья. «Не у каждого день рождения раз в четыре года», — считает юноша.
Но самой оригинальной оказалась сибирячка Александра. Саша давно разработала свою теорию праздника.
«Когда год не високосный, то праздную 1 марта. Прочла в Интернете, что при рождении до 12.00 нужно праздновать 28 февраля, если после — 1 марта. Прикольно, что у меня такая необычная дата рождения. Но особенной себя не считаю», — поделилась мыслями девушка.
Напомним, что в новосибирском ЗАГСе рассказали о количестве детей, родившихся 29 февраля.