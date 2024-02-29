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Published Сегодня, 07:39

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Родившиеся 29 февраля считают это подарком Вселенной

Рожденные 29 февраля рассказали, как празднуют день рождения

29 февраля 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney
Родившиеся 29 февраля считают это подарком Вселенной

Родившиеся 29 февраля новосибирцы рассказали, когда отмечают день рождения

2024 год является високосным. Его особенностью является наличие дополнительного, 29-го дня в феврале. Несмотря на то, что данное событие происходит раз в четыре года, люди появляются на свет и 29 февраля.

Среди родившихся 29 февраля есть и новосибирцы. Таких людей обычно называют «лепреконами». И у каждого из них есть свой взгляд на дату рождения и особенности празднования именин.

Например, студентка Арина старается отмечать день рождения 27 или 28 февраля, если эти дни являются выходными. Но обычно девушку поздравляют 1 марта из-за давней приметы не желать человеку всего наилучшего заранее. Сама сибирячка считает себя «зимней», а високосный год каждый раз наделяет ее энергией.

«Я считаю себя особенной. При знакомстве день рождения всегда запоминается. А люди меня считают эдакой инопланетянкой, в хорошем смысле. Родиться в этот день — подарок Вселенной», — заявила Арина в беседе с Om1.ru.
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Новосибирец Артем всегда празднует день рождения 1 марта. Тем не менее, для него это тоже яркое событие, поскольку на 29 февраля над ним шутят друзья. «Не у каждого день рождения раз в четыре года», — считает юноша.

Но самой оригинальной оказалась сибирячка Александра. Саша давно разработала свою теорию праздника.

«Когда год не високосный, то праздную 1 марта. Прочла в Интернете, что при рождении до 12.00 нужно праздновать 28 февраля, если после — 1 марта. Прикольно, что у меня такая необычная дата рождения. Но особенной себя не считаю», — поделилась мыслями девушка.

Напомним, что в новосибирском ЗАГСе рассказали о количестве детей, родившихся 29 февраля.

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