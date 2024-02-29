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С 1 марта до новосибирских «Стрижей» запустят новые троллейбусы

С 1 марта до новосибирских «Стрижей» запустят новые троллейбусы

29 февраля 2024, 04:09
Фото: Артем Шершнев / atas.info, мэрия Новосибирска
В микрорайоне «Стрижи» появится новый общественный транспорт. По маршруту будут ходить 25 троллейбусов с увеличенной дальностью автономного хода.

С 1 марта до микрорайона «Стрижи» в Новосибирске можно будет доехать на троллейбусе №5 «Микрорайон „Стрижи“ — Ул. Ленинградская». об этом 29 февраля сообщает пресс-центр мэрии.

Троллейбусы будут курсировать от остановки «Городской аэропорт» по 1-му Мочищенскому шоссе, улицам Кедровая, Кубовая, до остановки «Микрорайон „Стрижи“».

По маршруту будут ходить 25 троллейбусов с увеличенной дальностью автономного хода.

Одновременно отменили автобусный маршрут № 15 «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — Микрорайон „Стрижи“.

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В январе в Ленинском районе Новосибирска изменилась схема движения четырех трамвайных маршрутов.

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#Транспорт#Новосибирск#Маршрут#Троллейбусы#Общественный транспорт#Алёна Рогонова
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