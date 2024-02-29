С 1 марта до новосибирских «Стрижей» запустят новые троллейбусы

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
С 1 марта до микрорайона «Стрижи» в Новосибирске можно будет доехать на троллейбусе №5 «Микрорайон „Стрижи“ — Ул. Ленинградская». об этом 29 февраля сообщает пресс-центр мэрии.
Троллейбусы будут курсировать от остановки «Городской аэропорт» по 1-му Мочищенскому шоссе, улицам Кедровая, Кубовая, до остановки «Микрорайон „Стрижи“».
По маршруту будут ходить 25 троллейбусов с увеличенной дальностью автономного хода.
Одновременно отменили автобусный маршрут № 15 «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — Микрорайон „Стрижи“.