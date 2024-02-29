С 1 марта новосибирцам запретили выходить на лед и выезжать на любом транспорте

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
C 1 марта в Новосибирской области запрещено выезжать на лед на всех видах транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Под запрет попали снегоходы, мотособаки, но не распространяется на суда на воздушной подушке и аэроботы.
Выезжать на лед на автомобилях на территории региона можно только на ледовых переправах в Ордынском районе.
Структура льда начинает меняться. Он становится хрупким и не способен выдержать большую нагрузку, пояснил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов. Риск провалиться под лед увеличивается с каждым днем.
Река Обь в пределах Новосибирска в ближайшие дни вскроется, выходить на ее лед тоже небезопасно и запрещено. Информация также актуальна для рыбаков.
В начале февраля спасатели помогли мужчине не провалиться под лед на Оби. Мужчина получил сильное переохлаждение, его передали медикам.