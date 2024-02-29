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С 1 марта новосибирцам запретили выезжать на лед на любом транспорте

С 1 марта новосибирцам запретили выходить на лед и выезжать на любом транспорте

29 февраля 2024, 07:40
Фото: 1MI

С 1 марта новосибирцам запретили выезжать на лед на любом транспорте

Река Обь в пределах Новосибирска в ближайшие дни вскроется, выходить на лед тоже небезопасно и запрещено. Риск провалиться под лед растет с каждым днем. Рыбаков это тоже касается.

C 1 марта в Новосибирской области запрещено выезжать на лед на всех видах транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Под запрет попали снегоходы, мотособаки, но не распространяется на суда на воздушной подушке и аэроботы.

Выезжать на лед на автомобилях на территории региона можно только на ледовых переправах в Ордынском районе.

Структура льда начинает меняться. Он становится хрупким и не способен выдержать большую нагрузку, пояснил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов. Риск провалиться под лед увеличивается с каждым днем.

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Река Обь в пределах Новосибирска в ближайшие дни вскроется, выходить на ее лед тоже небезопасно и запрещено. Информация также актуальна для рыбаков.

В начале февраля спасатели помогли мужчине не провалиться под лед на Оби. Мужчина получил сильное переохлаждение, его передали медикам.

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#Транспорт#Новосибирск#МЧС#Лед#Река Обь#Рыбаки#Алёна Рогонова
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