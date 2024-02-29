С 1 марта новосибирцам запретили выходить на лед и выезжать на любом транспорте

C 1 марта в Новосибирской области запрещено выезжать на лед на всех видах транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Под запрет попали снегоходы, мотособаки, но не распространяется на суда на воздушной подушке и аэроботы.