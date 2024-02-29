atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Здание ЦУМа построено в 1967 году

Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии

29 февраля 2024, 07:11
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Здание ЦУМа построено в 1967 году

В Новосибирске готовы изменить зонирование территории ЦУМа для стройки высоток

Мэрия Новосибирска объявила о подготовке к разработке нового проекта планировки части Железнодорожного района, где находится ЦУМ. Ранее компания «Расцветай» заявила о желании построить на месте универмага два 25-этажных здания

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов подписал постановление «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, Вокзальной магистралью, ул. Дмитрия Шамшурина, Туннельным спуском, полосой отвода железной дороги, в Центральном и Железнодорожном районах». Согласно этому документу, сейчас объявлен период сбора предложений от горожан и юридических лиц. После чего, с учетом поступивших предложений, будет разработано и утверждено задание на разработку проекта планировки.

«Установить срок подготовки проекта планировки с учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) — до конца 2025 года», — говорится в документе.

В зону, где планируется внесение изменений в Генплан, в том числе, попадет участок на Вокзальной магистрали, где расположено здание ЦУМа. В изменении назначения земельного участка, как и в создании новой социальной инфраструктуры в микрорайоне заинтересована компания «Расцветай», которая недавно приобрела ЦУМ у его собственников.

«Расцветай» планирует на месте торгового здания возведение двух жилых 25-этажных домов. Однако сейчас предназначение участка позволяет строительство только коммерческих объектов высотой не более 4 этажей. Кроме того, прокуратура оспаривает выдачу новых разрешений на строительство, если в районе отсутствуют места в детсадах, школах и так далее.

«Я подозреваю, что появление этого постановления мэрии, это начало публичного этапа согласования застройки этой территории. Если они начнут строить жилье, то им придется показывать социалку, радиус ее доступности. И вот это как раз и определит проект планировки», — говорит координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

По словам активиста, закон предусматривает принятие таких изменений даже без проведения публичных слушаний. Однако если они будут назначены, именно на них будет представлен уже готовый проект планировки. Ориентировочно это может произойти через полгода, считает Рязанцев.

Между тем, еще в 2020 году архитектурное бюро Pergaev разработало интересный проект реконструкции ЦУМа.

«Глобальная цель новой архитектурной и дизайн-концепции ЦУМа — повышение уровня „столичности“ города. Новый ЦУМ изменит привычные маршруты и станет органичным продолжением образа жизни горожан, новой точкой притяжения новосибирцев и гостей города», — говорится на сайте разработчиков.

Однако после того, как проект был передан заказчикам, его так и не воплотили в жизнь.

Читайте также:
«Дискус» обогнал «Расцветай»: в мэрии Новосибирска озвучили итоги строительства-2023"Расцветай" в суде получил право застройки Матвеевки - транспортный коллапс усилитсяМэр Новосибирска высказался о планах строительства высотки на месте ЦУМа
#Новосибирск#Застройка#Застройщик#ЦУМ#Проект планировки#Зонирование
Подпишитесь
Сибирячка решила продать своего мужа — его можно купить в рассрочку
Сегодня, 01:29
Обезображенный труп нашли возле остановки в Первомайском районе
Сегодня, 06:29
Отмена концерта Zivert: вернут ли деньги за билеты
Сегодня, 05:29
Певец Шура сбежал со скандалом с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ
Сегодня, 03:09
В Минобре призвали не обсуждать скандал с «интимными» фото новосибирской учительницы
Вчера, 05:38
«Бедные смеются, богатые плачут»: разбираемся в сериале о жизни олигархов и прислуги
Сегодня, 05:15