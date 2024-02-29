Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии

В зону, где планируется внесение изменений в Генплан, в том числе, попадет участок на Вокзальной магистрали, где расположено здание ЦУМа. В изменении назначения земельного участка, как и в создании новой социальной инфраструктуры в микрорайоне заинтересована компания «Расцветай», которая недавно приобрела ЦУМ у его собственников.