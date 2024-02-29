Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов подписал постановление «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, Вокзальной магистралью, ул. Дмитрия Шамшурина, Туннельным спуском, полосой отвода железной дороги, в Центральном и Железнодорожном районах». Согласно этому документу, сейчас объявлен период сбора предложений от горожан и юридических лиц. После чего, с учетом поступивших предложений, будет разработано и утверждено задание на разработку проекта планировки.
«Установить срок подготовки проекта планировки с учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) — до конца 2025 года», — говорится в документе.
В зону, где планируется внесение изменений в Генплан, в том числе, попадет участок на Вокзальной магистрали, где расположено здание ЦУМа. В изменении назначения земельного участка, как и в создании новой социальной инфраструктуры в микрорайоне заинтересована компания «Расцветай», которая недавно приобрела ЦУМ у его собственников.
«Расцветай» планирует на месте торгового здания возведение двух жилых 25-этажных домов. Однако сейчас предназначение участка позволяет строительство только коммерческих объектов высотой не более 4 этажей. Кроме того, прокуратура оспаривает выдачу новых разрешений на строительство, если в районе отсутствуют места в детсадах, школах и так далее.
«Я подозреваю, что появление этого постановления мэрии, это начало публичного этапа согласования застройки этой территории. Если они начнут строить жилье, то им придется показывать социалку, радиус ее доступности. И вот это как раз и определит проект планировки», — говорит координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.
По словам активиста, закон предусматривает принятие таких изменений даже без проведения публичных слушаний. Однако если они будут назначены, именно на них будет представлен уже готовый проект планировки. Ориентировочно это может произойти через полгода, считает Рязанцев.
Между тем, еще в 2020 году архитектурное бюро Pergaev разработало интересный проект реконструкции ЦУМа.
«Глобальная цель новой архитектурной и дизайн-концепции ЦУМа — повышение уровня „столичности“ города. Новый ЦУМ изменит привычные маршруты и станет органичным продолжением образа жизни горожан, новой точкой притяжения новосибирцев и гостей города», — говорится на сайте разработчиков.
Однако после того, как проект был передан заказчикам, его так и не воплотили в жизнь.