Смартфоны Xiaomi и Poco перестали работать по всей России

До этого россияне столкнулись с массовым сбоем Интернета 27 февраля. Сначала стал недоступен Telegram, после этого «легли» WhatsApp, YouTube, «Вконтакте», «Википедия», «Госуслуги», Сбербанк, мобильные операторы, Zoom и другие ресурсы. Спустя несколько часов доступ был восстановлен — в том числе, на «нелегальные» сайты.