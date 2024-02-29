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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В работе гаджетов марки Xiaomi и Poco произошел сбой

Смартфоны Xiaomi и Poco перестали работать по всей России

29 февраля 2024, 14:16
Фото: 1MI
В работе гаджетов марки Xiaomi и Poco произошел сбой

Россияне столкнулись со сбоем смартфонов Xiaomi и Poco

В России произошел массовый сбой смартфонов марки Xiaomi и Poco. Гаджеты внезапно стали перезагружаться с последующим отключением.

С проблемой столкнулись и новосибирцы. Как сообщают сибиряки, многие смартфоны практически не работают и не желают включаться. При перезагрузке включается меню MIUI Recovery, что может означать сброс всех настроек.

«Включилось это злосчастное меню. При этом мой Xiaomi не желает до сих пор нормально функционировать. Возможно, это связано с обновлением», — рассказала Atas.Info одна из владелиц смартфона.

На данный момент официальное сообщение опубликовали представители компании Poco. Они принесли извинения за доставленные неудобства и заявили, что работают над устранением проблемы.

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До этого россияне столкнулись с массовым сбоем Интернета 27 февраля. Сначала стал недоступен Telegram, после этого «легли» WhatsApp, YouTube, «Вконтакте», «Википедия», «Госуслуги», Сбербанк, мобильные операторы, Zoom и другие ресурсы. Спустя несколько часов доступ был восстановлен — в том числе, на «нелегальные» сайты.

Напомним, что новосибирская таможня продает партию контрафактных гаджетов за 2 миллиона рублей.

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