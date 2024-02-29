Советникам директоров школ и колледжей начнут выплачивать по 5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В российских школах и колледжах всем советникам директоров по воспитанию будут дополнительно выплачивать 5 тысяч рублей в месяц.
Также с 1 марта 2024 года увеличат федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах. Дотации вырастут до 10 тысяч рублей в тех населенных пунктах, где население меньше 100 тысяч человек.
Президент считает несправедливым разрыв в зарплатах сотрудников бюджетных организаций в разных регионах. Путин поручил кабмину в 2026 году ввести новую модель оплату труда по всей стране. Протестировать ее нужно в 2025 году.
Также президент заявил, что программу материнского капитала нужно продлить минимум до 2030 года. До того же срока продлят выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка.