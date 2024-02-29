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Published Сегодня, 07:12

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Певец часто скандалит

«Страна приняла в трусах и накрашенным»: ТОП громких скандалов Шуры

29 февраля 2024, 07:12
Фото: Шура (Александр Медведев) — Официальная группа/ВКонтакте
Певец часто скандалит

Назван топ самых громких скандалов певца из Новосибирска Шуры

Певец Шура из Новосибирска часто бывает в центре внимания скандалов. Артист прославился не только своим творчеством, но и эпатажным поведением, а также многочисленными выходками.

Шура сбежал со скандалом с эфира шоу

Певец стал экспертом в скандальном шоу «Это нормально» на ТНТ. В эфире звезды обсуждали острые и деликатные вопросы. Без шумихи не обошлось. Александр Медведев (настоящее имя артиста) «зацепился» словом с гостем, который его оскорбил. Артист не выдержал хейта и покинул эфир. Разъяренного гостя пришлось удалить из студии и только тогда новосибирце вернулся в зал, уже в хорошем настроении.

Шура покинул студиюШура покинул студию
Шура покинул студию
Фото: ТНТ

Шура довел до слез Валю Карнавал

В музыкальном шоу канала Муз-ТВ между Валей Карнавал и Шурой произошел громкий конфликт. Звезда лихих 90-х с неприязнью отнесся к молодой блогерше, припомнив ей конфликт с Ларисой Долиной, которая раскритиковала талант юной певицы. Карнавал спросила с дрожью в голове: «У вас ко мне какая-то неприязнь», на что Шура с претензией сказал: «Слава Богу, ты нашла свою нишу. Справилась с тем напором от нашей любимой Ларисы Долиной. Теперь ты сидишь буквально на ее месте. Все супер. Давай теперь будешь доказывать нам, что ты имеешь право на это место. Успокойся, все!». Сама Валя не смогла сдержать слез.

Валя расплакалась в эфире
Видео: соцсети

Вечный хейт

Эпатажному артисту постоянно приходилось отбиваться от хейтеров. Он не раз признавался, что его творчество действительно специфичное, но именно за это его и полюбила страна.

«Моя страна меня полюбила, приняла в трусах, накрашенным и так далее. В ней я живу и работаю. Я был, есть и буду. А вы со своей злобой, со своим Овном сами себя уничтожаете. Ваш Шура — клоун, лицидей. Люблю вас», — заключил он.

Скандал в аэропорту закончился дракой

Шура вместе со своим помощником устроили драку в воздушной гавани Челябинска. Певец и его помощник Павел Депершмидт сидели в VIP-зале перед вылетом в Москву. Как говорил другой участник конфликта — продюсер Дмитрий Табарчук, артист и помощник пили алкоголь и уж очень развязно себя вели. Табарчук сделал им замечание, после чего завязалась драка между ним и помощником Шуры. В ходе потасовки Депершмидт якобы получил сотрясение мозга.

Фото: соцсети

Шуру судили за попытку убийства подруги

В далеком 2006 году Шура попал в серьезный скандал. Звезду судили за жестокое избиение своей подруги Ольги. Артист пришел в гости к знакомой в нетрезвом виде. Его визит слишком затянулся, тогда женщина тонко намекнула, чтобы он ушел. На что певец отреагировал разъяренно, набросившись на Ольгу: избил ее и даже душил. Все, конечно, обошлось, но против новосибирца возбудили дело. На суде он раскаялся, и в итоге, отделался штрафом — 20 тысяч рублей ушли в доход государства.

Шура побил подругуШура побил подругу
Шура побил подругу

Шура опозорился на шоу

Нередко в СМИ ходили слухи, что артист спивается. Он даже обещал бросить вредную привычку. По инсайдерской, звезда 90-х якобы проходил лечение в одной клинике. Однако в 2020 году снова появился перед публикой в пьяном виде. В эфире YouTube-шоу «Бар в большом городе» Шура шокировал гостей: он нецензурно выражался с заплетающимся языком, за что зрители в комментариях раскритиковали артиста.

На шоу звезда явился пьянымНа шоу звезда явился пьяным
На шоу звезда явился пьяным
Певец Шура сбежал со скандалом с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ
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