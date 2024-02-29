«Страна приняла в трусах и накрашенным»: ТОП громких скандалов Шуры

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Певец стал экспертом в скандальном шоу «Это нормально» на ТНТ. В эфире звезды обсуждали острые и деликатные вопросы. Без шумихи не обошлось. Александр Медведев (настоящее имя артиста) «зацепился» словом с гостем, который его оскорбил. Артист не выдержал хейта и покинул эфир. Разъяренного гостя пришлось удалить из студии и только тогда новосибирце вернулся в зал, уже в хорошем настроении.
В музыкальном шоу канала Муз-ТВ между Валей Карнавал и Шурой произошел громкий конфликт. Звезда лихих 90-х с неприязнью отнесся к молодой блогерше, припомнив ей конфликт с Ларисой Долиной, которая раскритиковала талант юной певицы. Карнавал спросила с дрожью в голове: «У вас ко мне какая-то неприязнь», на что Шура с претензией сказал: «Слава Богу, ты нашла свою нишу. Справилась с тем напором от нашей любимой Ларисы Долиной. Теперь ты сидишь буквально на ее месте. Все супер. Давай теперь будешь доказывать нам, что ты имеешь право на это место. Успокойся, все!». Сама Валя не смогла сдержать слез.
Эпатажному артисту постоянно приходилось отбиваться от хейтеров. Он не раз признавался, что его творчество действительно специфичное, но именно за это его и полюбила страна.
«Моя страна меня полюбила, приняла в трусах, накрашенным и так далее. В ней я живу и работаю. Я был, есть и буду. А вы со своей злобой, со своим Овном сами себя уничтожаете. Ваш Шура — клоун, лицидей. Люблю вас», — заключил он.
Шура вместе со своим помощником устроили драку в воздушной гавани Челябинска. Певец и его помощник Павел Депершмидт сидели в VIP-зале перед вылетом в Москву. Как говорил другой участник конфликта — продюсер Дмитрий Табарчук, артист и помощник пили алкоголь и уж очень развязно себя вели. Табарчук сделал им замечание, после чего завязалась драка между ним и помощником Шуры. В ходе потасовки Депершмидт якобы получил сотрясение мозга.
В далеком 2006 году Шура попал в серьезный скандал. Звезду судили за жестокое избиение своей подруги Ольги. Артист пришел в гости к знакомой в нетрезвом виде. Его визит слишком затянулся, тогда женщина тонко намекнула, чтобы он ушел. На что певец отреагировал разъяренно, набросившись на Ольгу: избил ее и даже душил. Все, конечно, обошлось, но против новосибирца возбудили дело. На суде он раскаялся, и в итоге, отделался штрафом — 20 тысяч рублей ушли в доход государства.
Нередко в СМИ ходили слухи, что артист спивается. Он даже обещал бросить вредную привычку. По инсайдерской, звезда 90-х якобы проходил лечение в одной клинике. Однако в 2020 году снова появился перед публикой в пьяном виде. В эфире YouTube-шоу «Бар в большом городе» Шура шокировал гостей: он нецензурно выражался с заплетающимся языком, за что зрители в комментариях раскритиковали артиста.