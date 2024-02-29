Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Студия Артемия Лебедева опубликовала проект навигации в новосибирском аэропорту Толмачево. Напомним, что новый терминал открыли чуть больше года назад. Ранее дизайнер из Алтайского края Даниил Снитко раскритиковал систему навигации хаба. Это проблему исправляет студия Лебедева.
Артемий Лебедев — известный российский дизайнер и блогер. Ранее он не раз критиковал Новосибирск, а столицей Сибири он считает Красноярск. В «портфель» студии Лебедева входят разработка навигации для московских аэропортов, логотип московского метрополитена, а также дизайн для Яндекса, Альфа-банка, новостных сайтов Лента.ru и Газета.ru.
По задумке создателей, навигация новосибирского аэропорта отражает «широту и бескрайность Сибири» и подчеркивает «брутальный, простой и притягательный местный дух». До этого Артемий Лебедев похвалил проект «парящей» кровли аэропорта.
В студии для нового суперсовременного терминала аэропорта разработали общий стандарт оформления общественных пространств — ресторанов, кафе и магазинов, — который развивает ретрофутуристическую стилистику места.
«Уже сейчас видно, что проект совершенно замечательный. Завидую Новосибирску, что у него будет такая красота», — сообщил Артемий Лебедев на своем YouTube-канале.
Будет ли использована работа студии Артемия Лебедева в аэропорту Толмачево, пока неизвестно.
Напомним, что алтайский дизайнер Даниил Снитко раскритиковал аэропорт Толмачево из-за отсутствия инфраструктуры для инвалидов.