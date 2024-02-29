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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 11:38

Студия дизайнера Артемия Лебедева завершила работу над навигацией аэропорта Толмачево

Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево

29 февраля 2024, 11:34
Фото: Студия Артемия Лебедева
Студия дизайнера Артемия Лебедева завершила работу над навигацией аэропорта Толмачево

Новую систему навигации для аэропорта Толмачево разработала студия Лебедева

Студия известного дизайнера Артемия Лебедева завершила работу над навигацией аэропорта Толмачево. При разработке дизайн-проекта специалисты хотели соединить ретро и футуризм.

Студия Артемия Лебедева опубликовала проект навигации в новосибирском аэропорту Толмачево. Напомним, что новый терминал открыли чуть больше года назад. Ранее дизайнер из Алтайского края Даниил Снитко раскритиковал систему навигации хаба. Это проблему исправляет студия Лебедева.

Артемий Лебедев — известный российский дизайнер и блогер. Ранее он не раз критиковал Новосибирск, а столицей Сибири он считает Красноярск. В «портфель» студии Лебедева входят разработка навигации для московских аэропортов, логотип московского метрополитена, а также дизайн для Яндекса, Альфа-банка, новостных сайтов Лента.ru и Газета.ru.

По задумке создателей, навигация новосибирского аэропорта отражает «широту и бескрайность Сибири» и подчеркивает «брутальный, простой и притягательный местный дух». До этого Артемий Лебедев похвалил проект «парящей» кровли аэропорта.

Так будет выглядеть система навигацииТак будет выглядеть система навигации
Так будет выглядеть система навигацииТак будет выглядеть система навигации
Так будет выглядеть система навигацииТак будет выглядеть система навигации
Так будет выглядеть система навигацииТак будет выглядеть система навигации
Так будет выглядеть система навигации
Фото: Студия Артемия Лебедева

В студии для нового суперсовременного терминала аэропорта разработали общий стандарт оформления общественных пространств — ресторанов, кафе и магазинов, — который развивает ретрофутуристическую стилистику места.

«Уже сейчас видно, что проект совершенно замечательный. Завидую Новосибирску, что у него будет такая красота», — сообщил Артемий Лебедев на своем YouTube-канале.
В проекте студия использовала четыре основных цвета: желтый, зеленый, голубой и красныйВ проекте студия использовала четыре основных цвета: желтый, зеленый, голубой и красный
В проекте студия использовала четыре основных цвета: желтый, зеленый, голубой и красныйВ проекте студия использовала четыре основных цвета: желтый, зеленый, голубой и красный
В проекте студия использовала четыре основных цвета: желтый, зеленый, голубой и красныйВ проекте студия использовала четыре основных цвета: желтый, зеленый, голубой и красный
В проекте студия использовала четыре основных цвета: желтый, зеленый, голубой и красныйВ проекте студия использовала четыре основных цвета: желтый, зеленый, голубой и красный
В проекте студия использовала четыре основных цвета: желтый, зеленый, голубой и красныйВ проекте студия использовала четыре основных цвета: желтый, зеленый, голубой и красный
В проекте студия использовала четыре основных цвета: желтый, зеленый, голубой и красный

Будет ли использована работа студии Артемия Лебедева в аэропорту Толмачево, пока неизвестно.

Напомним, что алтайский дизайнер Даниил Снитко раскритиковал аэропорт Толмачево из-за отсутствия инфраструктуры для инвалидов.

«Горите в аду»: известный дизайнер раскритиковал новый терминал аэропорта Толмачево
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#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Аэропорт Толмачево#Творчество#Александр Ляхов#Дизайн-проект#Дизайн
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