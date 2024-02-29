Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево

Артемий Лебедев — известный российский дизайнер и блогер. Ранее он не раз критиковал Новосибирск, а столицей Сибири он считает Красноярск. В «портфель» студии Лебедева входят разработка навигации для московских аэропортов, логотип московского метрополитена, а также дизайн для Яндекса, Альфа-банка, новостных сайтов Лента.ru и Газета.ru.