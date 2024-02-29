Суровый приговор за насилие двух школьниц дали военному — он затащил детей в гаражи

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
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Updated Сегодня, 01:17
Житель Новосибирска осужден на 17 лет лишения свободы за сексуальное насилие над двумя школьницами. Приговором предусмотрено отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.
По данным следствия, бывший 42-летний военнослужащий Сергей Ш., напал на девочек весной прошлого года. Он заманил их в гаражный кооператив, который расположен неподалеку от станции Сеятель, и начал угрожать им оружием.
Мужчина признал свою причастность к преступлению, однако заявил, что был под воздействием алкоголя и наркотиков.
Напомним, ранее мы писали, как на свободу вышел зек-педофил и бывший воспитатель детдома. Преступление он совершал в 2000-х годах.