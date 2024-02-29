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На камеры потратят приличную сумму

Трамваи оснастят камерами, открывающие «мертвые зоны»

29 февраля 2024, 01:38
Фото: Артем Шершнев / 1MI
На камеры потратят приличную сумму

Новосибирские трамваи модернизируют почти за 1 млрд рублей

В Новосибирске ищут компанию, которая установит камеры и видеорегистраторы в 20 трамвайных вагонах, а также проведёт их полную модернизацию в кузове. На работы готовы потратить 900 млн рублей.

Точная стоимость контракта составляет 900 млн 600 тысяч рублей. Информация о нем появилась на сайте госзакупок.

«Модернизацией в течение 2024 года будет заниматься победитель конкурса, объявленного мэрией Новосибирска. В новом кузове предусмотрены комфортные решения для удобства и безопасности пассажиров», — сообщили в мэрии.

Особенность модернизации в том, что каждый вагон будет оснащен не менее 8 видеорегистраторами. Они будут передавать изображение в режиме реального времени на экран водителя.

Одна камера будет установлена на крыше вагона, а другая — на правом борту. В кабине водителя разместят две камеры, а еще четыре — в салоне вагона. Салонные видеорегистраторы должны обеспечить наблюдение за всеми входами в вагон и устранить «мертвые зоны».

Регистраторы должны хранить записи в течение 30 дней. Исполнитель обязан завершить работы до конца 2024 года. У него будет 60 дней на модернизацию каждого вагона.

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По подобной программе в Новосибирске ранее уже модернизировали транспорт. Предприятие «БКМ0Сибирь» проводило работу с 52 трамвайными вагонами.

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#Транспорт#Новосибирск#Госзакупки#Трамвай#Эмилия Губарева#Наблюдение#Камеры
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