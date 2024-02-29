Трамваи оснастят камерами, открывающие «мертвые зоны»

Posted Сегодня, 01:38
Published Сегодня, 01:38
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Updated Сегодня, 03:35
Точная стоимость контракта составляет 900 млн 600 тысяч рублей. Информация о нем появилась на сайте госзакупок.
«Модернизацией в течение 2024 года будет заниматься победитель конкурса, объявленного мэрией Новосибирска. В новом кузове предусмотрены комфортные решения для удобства и безопасности пассажиров», — сообщили в мэрии.
Особенность модернизации в том, что каждый вагон будет оснащен не менее 8 видеорегистраторами. Они будут передавать изображение в режиме реального времени на экран водителя.
Одна камера будет установлена на крыше вагона, а другая — на правом борту. В кабине водителя разместят две камеры, а еще четыре — в салоне вагона. Салонные видеорегистраторы должны обеспечить наблюдение за всеми входами в вагон и устранить «мертвые зоны».
Регистраторы должны хранить записи в течение 30 дней. Исполнитель обязан завершить работы до конца 2024 года. У него будет 60 дней на модернизацию каждого вагона.
По подобной программе в Новосибирске ранее уже модернизировали транспорт. Предприятие «БКМ0Сибирь» проводило работу с 52 трамвайными вагонами.