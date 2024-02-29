Трамваи оснастят камерами, открывающие «мертвые зоны»

Одна камера будет установлена на крыше вагона, а другая — на правом борту. В кабине водителя разместят две камеры, а еще четыре — в салоне вагона. Салонные видеорегистраторы должны обеспечить наблюдение за всеми входами в вагон и устранить «мертвые зоны».