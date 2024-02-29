В каких случаях нужно записаться на прием к гинекологу и как проводится прием

Если вы столкнулись с нарушением менструального цикла, выделениями, вызывающими беспокойство, кровотечениями вне цикла, болями внизу живота разной природы (колющими, тянущими, режущими, схваткообразными), как можно быстрее запишитесь на прием к гинекологу. Консультации специалиста необходимы при безуспешных попытках зачать ребенка, изменениях формы и объема живота, зуде и жжении в промежности. Поводами обращения к гинекологу могут стать боль и дискомфортные ощущения во время половых отношений, появление папиллом и бородавок в интимной зоне. Сюда же стоит отнести повышенную температуру при болях в малом тазу.