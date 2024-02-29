В каких случаях нужно записаться на прием к гинекологу и как проводится прием

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Если вас интересует консультация гинеколога в Москве, рекомендуем серьезно отнестись к выбору клиники. Это должно быть медицинское учреждение с положительной репутацией. В нем должно использоваться современное оборудование, работать опытные и внимательные специалисты.
В каких случаях следует записаться к гинекологу
Если вы столкнулись с нарушением менструального цикла, выделениями, вызывающими беспокойство, кровотечениями вне цикла, болями внизу живота разной природы (колющими, тянущими, режущими, схваткообразными), как можно быстрее запишитесь на прием к гинекологу. Консультации специалиста необходимы при безуспешных попытках зачать ребенка, изменениях формы и объема живота, зуде и жжении в промежности. Поводами обращения к гинекологу могут стать боль и дискомфортные ощущения во время половых отношений, появление папиллом и бородавок в интимной зоне. Сюда же стоит отнести повышенную температуру при болях в малом тазу.
Крайне важно понимать, что игнорирование рассмотренных нами симптомов может повлечь серьезные последствия. Именно поэтому важны своевременные консультации гинеколога. К наиболее широко распространенным женским заболеваниям стоит отнести кисты яичника, эндометриоз, миому матки. Довольно часто встречаются инфекции половых органов, злокачественные новообразования половых органов. Без своевременного лечения эти патологии будут стремительно развиваться, что в итоге приведет к серьезным проблемам со здоровьем.
Когда записаться на прием и как он проводится
При выборе наиболее подходящего времени для посещения врача следует ориентироваться на менструальный цикл. Если есть возможность, стоит записаться на прием сразу после завершения месячных. В этот период происходит обновление эндометрия, благодаря чему диагностика становится более эффективной.
Особое внимание стоит уделить подготовке к осмотру. Вам нужно знать дату начала последних месячных, заранее сформулировать жалобы и вопросы. Со время приема врач проводит небольшой опрос и собирает анамнез. Далее проводится осмотр на гинекологическом кресле с использованием зеркала. При необходимости берется мазок на микрофлору и ПАП-тест. Гинеколог может отправить пациентку на УЗИ для более точной постановки диагноза.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ. Лицензия Л041-00110-50/00574357 от 20.09.2019 г.