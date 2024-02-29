В поисках соматипологов: необычные вакансии в РФ, о которых вы наверняка не знали

Оказывается, соматиполог — это эксперт в области установления взаимосвязи гормонального фона человека с его телосложением и характером. Ориентируясь на результаты обследования, специалист помогает клиенту найти свое призвание и поставить перед собой цель. К таким услугам прибегают специалисты в сфере HR и психологи, информирует newia.ru.