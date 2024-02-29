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Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

В поисках соматипологов: необычные вакансии в РФ, о которых вы наверняка не знали

В поисках соматипологов: необычные вакансии в РФ, о которых вы наверняка не знали

29 февраля 2024, 18:31
Фото: Изображение Midjourney
На отечественной бирже вакансий в последние годы встречается все больше необычных предложений. Знакомы ли вы с такой специальностью, как соматиполог? Если нет, рекомендуем изучить нашу подборку.

Оказывается, соматиполог — это эксперт в области установления взаимосвязи гормонального фона человека с его телосложением и характером. Ориентируясь на результаты обследования, специалист помогает клиенту найти свое призвание и поставить перед собой цель. К таким услугам прибегают специалисты в сфере HR и психологи, информирует newia.ru.

Коренщик — это сотрудник, который обрабатывает и упаковывает овощи. В этой работе ценятся чистоплотность и быстрота, а зарплата составляет от 30 000 рублей и выше.

Тусовщик — невероятно, но это тоже должность. Собственники клубов часто подыскивают в команду заводил, развлекающих посетителей и способных наполнять заведение атмосферой беззаботности и веселья. Такому сотруднику готовы ежемесячно платить от 80 000 рублей.

Такой специалист, как лесопатолог, выявляет заболевания деревьев и кустарников в лесных массивах. Это своего рода диагност, назначающий лечение растениям. Эксперты в данной области обычно зарабатывают не менее 90 тысяч рублей.

Кавист — эксперт в элитном алкоголе — зарабатывает от 80 000 рублей плюс проценты от продаж.

А чайный сомелье умеет не только правильно приготовить любой вид чая, но и эстетично его подать. Таким работникам готовы платить порядка 1800–3000 рублей за выход.

#Общество
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