Владимир Путин потребовал усовершенствовать механизм ЕГЭ

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Необходимо усовершенствовать механизм Единого государственного экзамена. Об этом Владимир Путин сказал в четверг, 29 февраля, в своем послании к Федеральному собранию. В частности, президент России предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы.
Ранее Путин заявил о продлении программы семейного капитала до 2030 года и о дополнительных мерах поддержки молодых семей.