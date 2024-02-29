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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Появится возможность пересдачи предметов по выбору

Владимир Путин потребовал усовершенствовать механизм ЕГЭ

29 февраля 2024, 10:22
Фото: 1MI
Появится возможность пересдачи предметов по выбору

Президент России заявил о необходимости изменить систему ЕГЭ

Подход к сдаче Единого государственного экзамена должен меняться, завил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию

Необходимо усовершенствовать механизм Единого государственного экзамена. Об этом Владимир Путин сказал в четверг, 29 февраля, в своем послании к Федеральному собранию. В частности, президент России предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы.

Ранее Путин заявил о продлении программы семейного капитала до 2030 года и о дополнительных мерах поддержки молодых семей.

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#Новосибирск#ЕГЭ#Россия#Владимир Путин#Реформа#Пересдача#Послание
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