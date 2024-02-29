Владимир Путин потребовал усовершенствовать механизм ЕГЭ

Необходимо усовершенствовать механизм Единого государственного экзамена. Об этом Владимир Путин сказал в четверг, 29 февраля, в своем послании к Федеральному собранию. В частности, президент России предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы.