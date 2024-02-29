Житель Каргата стал миллионером на 23 февраля

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Житель Каргата пришел на почту за несколько дней до розыгрыша и решил приобрести билет лотереи «Мечталлион». Покупка обошлась ему в сто рублей, но выигрыш окупил все траты.
Накануне президентских выборов новосибирцы начали получать бланки для участия в викторине, приуроченной к 111-летию со дня рождения Героя Советского союза Александра Покрышкина. Участники должны верно ответить на вопросы и принести бланк в специально оборудованный пункт.
Напомним, что новосибирцы могут выиграть 100 тысяч рублей, поучаствовав в квесте с ящиком.