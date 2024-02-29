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Житель НСО выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Каргата стал миллионером на 23 февраля

29 февраля 2024, 13:00
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Житель НСО выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Новосибирской области выиграл миллион в лотерею на 23 февраля

Житель Новосибирской области стал победителем лотереи, приуроченной к 23 февраля. Счастливчик выиграл миллион рублей.

Житель Каргата пришел на почту за несколько дней до розыгрыша и решил приобрести билет лотереи «Мечталлион». Покупка обошлась ему в сто рублей, но выигрыш окупил все траты.

Накануне президентских выборов новосибирцы начали получать бланки для участия в викторине, приуроченной к 111-летию со дня рождения Героя Советского союза Александра Покрышкина. Участники должны верно ответить на вопросы и принести бланк в специально оборудованный пункт.

Напомним, что новосибирцы могут выиграть 100 тысяч рублей, поучаствовав в квесте с ящиком.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Деньги#Лотерея#Выигрыш#Александр Ляхов
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