14-летний подросток пропал под Новосибирском: что о нем известно

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29 февраля Илья Карписонов вышел из школы, но домой так и не вернулся.
«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Илья Карписонов, 14 лет в городе Барабинске Новосибирской области», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
В день исчезновения мальчик был одет в черную куртку с капюшоном, черные ботинки и черную шапку. С собой у подростка был бежевый камуфляжный рюкзак. Илья Карписонов худощав, светлорус и голубоглаз, рост составляет 184 сантиметра.
Напомним, что пропавшую в Новосибирске пятнадцатилетнюю девочку обнаружили в Подмосковье.