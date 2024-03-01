14-летний подросток пропал под Новосибирском: что о нем известно

В день исчезновения мальчик был одет в черную куртку с капюшоном, черные ботинки и черную шапку. С собой у подростка был бежевый камуфляжный рюкзак. Илья Карписонов худощав, светлорус и голубоглаз, рост составляет 184 сантиметра.