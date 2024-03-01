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Published Сегодня, 07:00

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Подросток пропал 29 февраля

14-летний подросток пропал под Новосибирском: что о нем известно

1 марта 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
Подросток пропал 29 февраля

В Новосибирской области ищут пропавшего 14-летнего подроста

В Барабинске ищут четырнадцатилетнего Илью Карписонова. Подросток пропал в минувший четверг.

29 февраля Илья Карписонов вышел из школы, но домой так и не вернулся.

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Илья Карписонов, 14 лет в городе Барабинске Новосибирской области», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: ЛизаАлерт

В день исчезновения мальчик был одет в черную куртку с капюшоном, черные ботинки и черную шапку. С собой у подростка был бежевый камуфляжный рюкзак. Илья Карписонов худощав, светлорус и голубоглаз, рост составляет 184 сантиметра.

Напомним, что пропавшую в Новосибирске пятнадцатилетнюю девочку обнаружили в Подмосковье.

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