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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 11:03

Девочка скончалась в больнице

19-летнюю сибирячку отправили в СИЗО за убийство малолетней дочери

1 марта 2024, 10:54
Фото: 1MI
Девочка скончалась в больнице

19-летнюю жительницу Новосибирска отправили в СИЗО за убийство малолетней дочери

В Новосибирске избрали меру пресечения в отношении девятнадцатилетней Алины Водневой. Девушка обвиняется в умышленном нанесении травм собственной дочери.

По версии следствия, инцидент произошел 8 декабря 2023 года. Разозлившись на то, что новорожденная дочь постоянно плачет и не дает отдыхать, женщина схватила ребенка за ноги и начала бить головой об диван. У малышки образовалась черепно-мозговая травма. Несмотря на все усилия врачей, девочка скончалась 27 февраля.

«Решением Первомайского районного суда обвиняемой избрана меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 марта 2024 года», — сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Напомним, ранее Новосибирск потрясла другая история. Молодая мать самостоятельно родила сына в квартире. Через день она завернула новорожденного в полиэтиленовый пакет и отнесла на мусорку. Мальчик чудом выжил — его нашел случайный прохожий.

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