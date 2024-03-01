19-летнюю сибирячку отправили в СИЗО за убийство малолетней дочери

По версии следствия, инцидент произошел 8 декабря 2023 года. Разозлившись на то, что новорожденная дочь постоянно плачет и не дает отдыхать, женщина схватила ребенка за ноги и начала бить головой об диван. У малышки образовалась черепно-мозговая травма. Несмотря на все усилия врачей, девочка скончалась 27 февраля.