19-летнюю сибирячку отправили в СИЗО за убийство малолетней дочери

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
По версии следствия, инцидент произошел 8 декабря 2023 года. Разозлившись на то, что новорожденная дочь постоянно плачет и не дает отдыхать, женщина схватила ребенка за ноги и начала бить головой об диван. У малышки образовалась черепно-мозговая травма. Несмотря на все усилия врачей, девочка скончалась 27 февраля.
«Решением Первомайского районного суда обвиняемой избрана меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 марта 2024 года», — сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
Напомним, ранее Новосибирск потрясла другая история. Молодая мать самостоятельно родила сына в квартире. Через день она завернула новорожденного в полиэтиленовый пакет и отнесла на мусорку. Мальчик чудом выжил — его нашел случайный прохожий.