Бастрыкин требует возбудить уголовное дело после избиения подростка под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В начале февраля 2024 года в селе Куриловке Черепановского района Новосибирской области местный житель напал на случайную, несовершеннолетнюю прохожую. Подросток шла мимо, когда мужчина стал ее оскорблять и в итоге избил. Как оказалось, он регулярно избивает односельчан и снимает процесс на телефон. Об этом сообщают в следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
Буйным новосибирцем заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело и поставил ситуацию на контроль.
Новосибирские следователи проводят проверку.
Ранее Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нападения на подростка в Бердске. 11 февраля в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина неожиданно подошел к прохожему и ударил его кулаком в лицо.