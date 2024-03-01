Бастрыкин требует возбудить уголовное дело после избиения подростка под Новосибирском

В начале февраля 2024 года в селе Куриловке Черепановского района Новосибирской области местный житель напал на случайную, несовершеннолетнюю прохожую. Подросток шла мимо, когда мужчина стал ее оскорблять и в итоге избил. Как оказалось, он регулярно избивает односельчан и снимает процесс на телефон. Об этом сообщают в следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области.