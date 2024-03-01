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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 10:20

Делом об избиении подростка под Новосибирском заинтересовался Бастрыкин

Бастрыкин требует возбудить уголовное дело после избиения подростка под Новосибирском

1 марта 2024, 09:47
Фото: 1MI

Делом об избиении подростка под Новосибирском заинтересовался Бастрыкин

Агрессор длительное время терроризирует жителей. Он регулярно избивает односельчан, очередной жертвой стала девочка-подросток.

В начале февраля 2024 года в селе Куриловке Черепановского района Новосибирской области местный житель напал на случайную, несовершеннолетнюю прохожую. Подросток шла мимо, когда мужчина стал ее оскорблять и в итоге избил. Как оказалось, он регулярно избивает односельчан и снимает процесс на телефон. Об этом сообщают в следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Буйным новосибирцем заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело и поставил ситуацию на контроль.

Новосибирские следователи проводят проверку.

Бастрыкин потребовал отчитаться об убийстве хирурга в Новосибирске
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Ранее Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нападения на подростка в Бердске. 11 февраля в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина неожиданно подошел к прохожему и ударил его кулаком в лицо.

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#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Нападение#Избиение#СК РФ#Александр Бастрыкин#Алёна Рогонова
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