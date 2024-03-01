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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Женщины едут рожать в Новосибирск

Беременные из стран СНГ и Сибири стали чаще приезжать на роды в Новосибирск

1 марта 2024, 04:31
Фото: 1MI
Женщины едут рожать в Новосибирск
В новосибирские роддома приезжают беременные женщины из разных регионов, в том числе Красноярска, Кузбасса, Алтая и стран СНГ.

Еще десять лет назад женщины стремились уезжать в закрытые города, например, в Северск. Об этом рассказал главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков.

Однако сегодня статистика совершенно другая: из Новосибирска в другие регионы рожать едут около 200 сибирячек. То есть, наблюдается совершенно обратный процесс: Новосибирск становится центром медицинского туризма.

К столицу Сибири едут роженицы из Красноярска, Омска, Алтайского края, пишет НГС. Также в Новосибирск охотно приезжают будущие мамы из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

Напомним, ранее мы рассказали о том, как сделать ЭКО за счет полиса ОМС в Новосибирской области. Стоит учитывать, что в программе участвуют всего пять клиник — «Авиценна», «Клиника профессора Пасман», «Новосибирский центр репродуктивной медицины» и другие.

Как пройти процедуру ЭКО за счет полиса ОМС — кто имеет право на бесплатную помощь
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