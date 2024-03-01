Беременные из стран СНГ и Сибири стали чаще приезжать на роды в Новосибирск

Напомним, ранее мы рассказали о том, как сделать ЭКО за счет полиса ОМС в Новосибирской области. Стоит учитывать, что в программе участвуют всего пять клиник — «Авиценна», «Клиника профессора Пасман», «Новосибирский центр репродуктивной медицины» и другие.