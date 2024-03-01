Беременные из стран СНГ и Сибири стали чаще приезжать на роды в Новосибирск

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Еще десять лет назад женщины стремились уезжать в закрытые города, например, в Северск. Об этом рассказал главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков.
Однако сегодня статистика совершенно другая: из Новосибирска в другие регионы рожать едут около 200 сибирячек. То есть, наблюдается совершенно обратный процесс: Новосибирск становится центром медицинского туризма.
К столицу Сибири едут роженицы из Красноярска, Омска, Алтайского края, пишет НГС. Также в Новосибирск охотно приезжают будущие мамы из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.
Напомним, ранее мы рассказали о том, как сделать ЭКО за счет полиса ОМС в Новосибирской области. Стоит учитывать, что в программе участвуют всего пять клиник — «Авиценна», «Клиника профессора Пасман», «Новосибирский центр репродуктивной медицины» и другие.