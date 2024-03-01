Брак трещит по швам — как выйти из кризиса и сохранить семью

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Что же делать? Возможность спасти брак есть. Но для этого придется приложить немало усилий. Как и везде, существует программа-минимум и программа-максимум.
Прежде чем расходиться как в море корабли и пускаться в одиночное плавание, стоит хотя бы на минуту остановиться и подумать: что вообще происходит? Какие имеются причины для кризиса, возникшего в семье?
Клинический психолог Виктория Архангельская предлагает спросить себя о следующем:
— что происходит со мной?;
— что это значит для меня?;
— что это за ситуация?;
— связана ли ситуация с моими потребностями?;
— связана ли ситуация с моими чувствами?;
— что я могу сделать для этого?
После этого важно проиграть ситуацию несколько раз и определиться с ценностями, которые имеют наибольшее значение. При этом необходимо учитывать и мнение партнера. В любом случае, каждый из супругов сможет разрешить ситуацию к своему удовлетворению, появлением уверенности в себе и жизнестойкости.
«Оцените, не стали ли отношения шаблонными. Делитесь ли вы с супругом своими переживаниями и бедами? Или живете своей жизнью?», — цитируют психолога «Новые Известия».
Помимо кризиса чувств, возникает еще и замотанность рутиной. И тут важно понять, что любовная лодка не всегда разбивается о быт и необходимо принять как должное определенные трудности. Кроме того, стоит поговорить с близким человеком о возможных затруднениях в повседневной жизни.
Если пропустить проблему через себя не получилось, а проблему нужно решать, в этом может помочь семейный психолог. Но и здесь важно выбрать правильного специалиста. Каковы же критерии отбора?
— подойти к выбору крайне ответственно, а не находить очередного коуча в сети. Специалист должен разбираться в малейших тонкостях взаимоотношений;
— специалист должен быть объективным и не занимать конкретную сторону. Любой «фаворит» становится помехой в устранении проблемы. Кроме того, семейный психолог не должен прямо указывать на возможность развода из-за конкретных причин;
— консультация должна быть сугубо конфиденциальной и не выходить за пределы сеанса. В случае разглашения тайны частной жизни супруги имеют полное право подать в суд.
Как говорил Лев Толстой, «каждая семья несчастлива по-своему». Тем не менее, определенные критерии кризиса можно выделить и здесь.
— Отсутствие общих тем для разговора. Супруги попросту не интересуются жизнью друг друга и не спрашивают, как прошел трудный и тяжелый день. Со временем оба попросту не замечают партнера;
— Не видят смысла в борьбе за отношения. Муж и жена попросту не пытаются бороться за семью из-за отсутствия желания сохранить брак;
— Постоянные ссоры и сарказм по мелочам. Любая, даже пустяковая ссора, выливается либо в битье посуды, либо в желчную беседу;
— Отсутствие интимной близости. Со временем сексуальный интерес к партнеру может охладеть. Однако в случае острого кризиса супругов раздражают даже объятия;
— Постоянное желание побыть одному. Свое пространство должно быть у обоих, чтобы заняться работой или любимым хобби, да и просто побыть в одиночестве какое-то время. Однако муж в таком случае может не интересоваться женой или же находить постоянные поводы для отсутствия дома.