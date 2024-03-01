Брак трещит по швам — как выйти из кризиса и сохранить семью

После этого важно проиграть ситуацию несколько раз и определиться с ценностями, которые имеют наибольшее значение. При этом необходимо учитывать и мнение партнера. В любом случае, каждый из супругов сможет разрешить ситуацию к своему удовлетворению, появлением уверенности в себе и жизнестойкости.