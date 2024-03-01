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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В жизни каждой семьи возникает проблема развода

Брак трещит по швам — как выйти из кризиса и сохранить семью

1 марта 2024, 13:06
Фото: pixabay.com
В жизни каждой семьи возникает проблема развода

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В жизни каждой семьи может настать момент, когда взаимоотношения встают в тупик, кризисы и проблемы наваливаются скопом, а каждая попытка поговорить заканчивается битьем посуды, истериками и уходом из дома. В такие моменты обоим супругам одномоментно приходит в голову мысль о разводе.

Что же делать? Возможность спасти брак есть. Но для этого придется приложить немало усилий. Как и везде, существует программа-минимум и программа-максимум.

Программа-минимум: сесть и задуматься

Прежде чем расходиться как в море корабли и пускаться в одиночное плавание, стоит хотя бы на минуту остановиться и подумать: что вообще происходит? Какие имеются причины для кризиса, возникшего в семье?

Клинический психолог Виктория Архангельская предлагает спросить себя о следующем:

— что происходит со мной?;

— что это значит для меня?;

— что это за ситуация?;

— связана ли ситуация с моими потребностями?;

— связана ли ситуация с моими чувствами?;

— что я могу сделать для этого?

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После этого важно проиграть ситуацию несколько раз и определиться с ценностями, которые имеют наибольшее значение. При этом необходимо учитывать и мнение партнера. В любом случае, каждый из супругов сможет разрешить ситуацию к своему удовлетворению, появлением уверенности в себе и жизнестойкости.

«Оцените, не стали ли отношения шаблонными. Делитесь ли вы с супругом своими переживаниями и бедами? Или живете своей жизнью?», — цитируют психолога «Новые Известия».

Помимо кризиса чувств, возникает еще и замотанность рутиной. И тут важно понять, что любовная лодка не всегда разбивается о быт и необходимо принять как должное определенные трудности. Кроме того, стоит поговорить с близким человеком о возможных затруднениях в повседневной жизни.

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Программа-максимум: консультация с семейным психологом

Если пропустить проблему через себя не получилось, а проблему нужно решать, в этом может помочь семейный психолог. Но и здесь важно выбрать правильного специалиста. Каковы же критерии отбора?

— подойти к выбору крайне ответственно, а не находить очередного коуча в сети. Специалист должен разбираться в малейших тонкостях взаимоотношений;

— специалист должен быть объективным и не занимать конкретную сторону. Любой «фаворит» становится помехой в устранении проблемы. Кроме того, семейный психолог не должен прямо указывать на возможность развода из-за конкретных причин;

— консультация должна быть сугубо конфиденциальной и не выходить за пределы сеанса. В случае разглашения тайны частной жизни супруги имеют полное право подать в суд.

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Как понять, что семье конец?

Как говорил Лев Толстой, «каждая семья несчастлива по-своему». Тем не менее, определенные критерии кризиса можно выделить и здесь.

— Отсутствие общих тем для разговора. Супруги попросту не интересуются жизнью друг друга и не спрашивают, как прошел трудный и тяжелый день. Со временем оба попросту не замечают партнера;

— Не видят смысла в борьбе за отношения. Муж и жена попросту не пытаются бороться за семью из-за отсутствия желания сохранить брак;

— Постоянные ссоры и сарказм по мелочам. Любая, даже пустяковая ссора, выливается либо в битье посуды, либо в желчную беседу;

— Отсутствие интимной близости. Со временем сексуальный интерес к партнеру может охладеть. Однако в случае острого кризиса супругов раздражают даже объятия;

— Постоянное желание побыть одному. Свое пространство должно быть у обоих, чтобы заняться работой или любимым хобби, да и просто побыть в одиночестве какое-то время. Однако муж в таком случае может не интересоваться женой или же находить постоянные поводы для отсутствия дома.

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