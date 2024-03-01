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Дома снесут в этом году

Четыре аварийных дома снесут на нескольких улицах в Новосибирске

1 марта 2024, 01:20
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Дома снесут в этом году
На нескольких улицах в Новосибирске снесут четыре аварийных дома. Снос начнется в 2024 году.

В Новосибирске планируется снести четыре аварийных дома, которые находятся на улицах Зональная, Нижегородская, Тельмана и Владимировская. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчикам предлагают за выполнение работ 3,5 млн рублей. От них требуется как снос зданий, так и уборка территории от мусора.

Конкурс для привлечения подрядчиков закончится 11 марта. Когда победитель будет выбран, ему предстоит завершить работы до конца апреля в течение 40 дней.

Напомним, ранее мы вспомнили, какие еще здания снесли в Новосибирске за 2023 год. В это число вошли кафе «Мадина», Бургерная Carl’s Jr и другие.

Пала не только «Мадина»: какие здания снесли в Новосибирске в 2023 году?
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#Новосибирск#Госзакупки#Конкурс#Снос#Эмилия Губарева#Аварийные дома#Работы
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