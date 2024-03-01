Четыре аварийных дома снесут на нескольких улицах в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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В Новосибирске планируется снести четыре аварийных дома, которые находятся на улицах Зональная, Нижегородская, Тельмана и Владимировская. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Подрядчикам предлагают за выполнение работ 3,5 млн рублей. От них требуется как снос зданий, так и уборка территории от мусора.
Конкурс для привлечения подрядчиков закончится 11 марта. Когда победитель будет выбран, ему предстоит завершить работы до конца апреля в течение 40 дней.
Напомним, ранее мы вспомнили, какие еще здания снесли в Новосибирске за 2023 год. В это число вошли кафе «Мадина», Бургерная Carl’s Jr и другие.