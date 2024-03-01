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Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Детям теперь дают полноценные обеды

Детям бойцов СВО из Новосибирска добавили денег на тарелку супа

1 марта 2024, 06:01
Фото: 1MI
Детям теперь дают полноценные обеды
Детям участников СВО выделяли лишь по 77 рублей на питание в школах, тогда как дети из многодетных семей получали по 92 рубля. В результате, первым не хватало денег на порцию. Тогда родители обратились к правительству Новосибирской области.

В правительстве региона уточнили, что норматив в размере 92 рублей установлен для детей из многодетных и малоимущих семей. Он состоит из областного норматива в размере 77 рублей и доплаты из бюджета Новосибирска в размере 15 рублей на одного ученика в день.

К тому же, финансирование льготного питания финансируется следующим образом:

«Льготное питание детей граждан РФ, постоянно проживающих в Новосибирской области, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ, финансируется за счет средств областного бюджета, детей граждан — участников СВО иных категорий осуществляется из средств бюджета Новосибирска, детей из малоимущих и многодетных семей из консолидированного бюджета Новосибирска и Новосибирской области», — так разграничили сферы ответственности в городской администрации.

Родители говорят, что купить тарелку супа своему ребенку они могут, но вот почему возникает такая несправедливость — непонятно. Начиная с января 2024 года стоимость питания для детей-льготников из этих категорий будет повышена.

Теперь дети участников спецоперации получают полноценные обеды, аналогичные другим льготникам, благодаря установленному единообразному тарифу для организации льготного питания, пишет «Сибкрай».

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школы#СВО#Питание#Эмилия Губарева#Финансирование
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