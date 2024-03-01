Детям бойцов СВО из Новосибирска добавили денег на тарелку супа

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
В правительстве региона уточнили, что норматив в размере 92 рублей установлен для детей из многодетных и малоимущих семей. Он состоит из областного норматива в размере 77 рублей и доплаты из бюджета Новосибирска в размере 15 рублей на одного ученика в день.
К тому же, финансирование льготного питания финансируется следующим образом:
«Льготное питание детей граждан РФ, постоянно проживающих в Новосибирской области, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ, финансируется за счет средств областного бюджета, детей граждан — участников СВО иных категорий осуществляется из средств бюджета Новосибирска, детей из малоимущих и многодетных семей из консолидированного бюджета Новосибирска и Новосибирской области», — так разграничили сферы ответственности в городской администрации.
Родители говорят, что купить тарелку супа своему ребенку они могут, но вот почему возникает такая несправедливость — непонятно. Начиная с января 2024 года стоимость питания для детей-льготников из этих категорий будет повышена.
Теперь дети участников спецоперации получают полноценные обеды, аналогичные другим льготникам, благодаря установленному единообразному тарифу для организации льготного питания, пишет «Сибкрай».