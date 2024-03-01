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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Водителей лишили прав

Двух состоящих на учете у нарколога новосибирских водителей лишили прав

1 марта 2024, 04:04
Фото: 1MI
Водителей лишили прав
Двух водителей из Новосибирской области лишили права управления автомобилями по решению суда. Иск подала прокуратура.

В Маслянинском районе прошла проверка соблюдения закона в области безопасного дорожного движения. Выяснилось, что двое местных жителей находились на лечении у нарколога. При этом они имеют водительские удостоверения, но из заболевания не позволяют водить машину.

Прокуратура подала иск в суд с требованием лишить автомобилистов прав и обязать ГИБДД иъ изъять. В итоге, суд удовлетворил заявление. Теперь управлять авто новосибирцы не могут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как 20 водителей поймали за пьяную езду в Новосибирске. При этом, некоторые из них попались уже повторно. Пьяным лихачам грозит штраф и лишение прав.

За пьяную езду в Новосибирске поймали 20 водителей — кто-то был задержан повторно
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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Автомобиль#Гибдд#Прокуратура#Эмилия Губарева
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