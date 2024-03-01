Двух состоящих на учете у нарколога новосибирских водителей лишили прав

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В Маслянинском районе прошла проверка соблюдения закона в области безопасного дорожного движения. Выяснилось, что двое местных жителей находились на лечении у нарколога. При этом они имеют водительские удостоверения, но из заболевания не позволяют водить машину.
Прокуратура подала иск в суд с требованием лишить автомобилистов прав и обязать ГИБДД иъ изъять. В итоге, суд удовлетворил заявление. Теперь управлять авто новосибирцы не могут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как 20 водителей поймали за пьяную езду в Новосибирске. При этом, некоторые из них попались уже повторно. Пьяным лихачам грозит штраф и лишение прав.