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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Каток закрывается

Главный каток в Новосибирске решили закрыть в начале марта

1 марта 2024, 05:35
Фото: 1MI
Каток закрывается

Главный городской каток в Центральном парке Новосибирска закроется 3 марта

Каток в центре Новосибирска закрывают в самом начале марта. Будут ли работать другие?

В воскресенье, 3 марта, закрывается каток в Центральном парке. До своего закрытия он будет работать с 12:00 до 22:00. В субботу запланировано бесплатное занятие с инструктором. Как уточнили в мэрии, оно состоится в 14:00.

Однако остальные муниципальные катки по-прежнему будут работать в обычном режиме. Все адреса и актуальное расписание есть на сайте МАУ «Стадион».

Ранее мы рассказали, где можно покататься на ватрушках. Одной из самых известных площадок для катания — Ледовый городок на Михайловской набережной. Конечно, с приходом весны зимние забавы уже начинают закрывать. Однако в начале марта все еще можно найти место для привычного нам отдыха.

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#Город#Новосибирск#Зима#Эмилия Губарева#Каток#Весна
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