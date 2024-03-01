Главный каток в Новосибирске решили закрыть в начале марта

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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В воскресенье, 3 марта, закрывается каток в Центральном парке. До своего закрытия он будет работать с 12:00 до 22:00. В субботу запланировано бесплатное занятие с инструктором. Как уточнили в мэрии, оно состоится в 14:00.
Однако остальные муниципальные катки по-прежнему будут работать в обычном режиме. Все адреса и актуальное расписание есть на сайте МАУ «Стадион».
Ранее мы рассказали, где можно покататься на ватрушках. Одной из самых известных площадок для катания — Ледовый городок на Михайловской набережной. Конечно, с приходом весны зимние забавы уже начинают закрывать. Однако в начале марта все еще можно найти место для привычного нам отдыха.