Главный каток в Новосибирске решили закрыть в начале марта

Ранее мы рассказали, где можно покататься на ватрушках. Одной из самых известных площадок для катания — Ледовый городок на Михайловской набережной. Конечно, с приходом весны зимние забавы уже начинают закрывать. Однако в начале марта все еще можно найти место для привычного нам отдыха.