Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах

В первый день весны 2024 года начинают действовать изменения в правилах использования воздушного пространства, согласно которым в регионах можно будет запускать беспилотники весом до 30 килограммов над городами и поселками без подачи плана полета и получения соответствующего разрешения. Высота полета ограничена 150 метрами, дрон должен находиться в прямой видимости пилота и вне запретных зон. При этом сказано, что зоны, где такие полеты разрешены, должен определить Минтранс по материалам, которые предоставят местные власти.