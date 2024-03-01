Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах

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В первый день весны 2024 года начинают действовать изменения в правилах использования воздушного пространства, согласно которым в регионах можно будет запускать беспилотники весом до 30 килограммов над городами и поселками без подачи плана полета и получения соответствующего разрешения. Высота полета ограничена 150 метрами, дрон должен находиться в прямой видимости пилота и вне запретных зон. При этом сказано, что зоны, где такие полеты разрешены, должен определить Минтранс по материалам, которые предоставят местные власти.
Означает ли это, что теперь любители беспилотной авиации, фотографы и видеографы смогут беспрепятственно поднимать свои аппараты в небо, там, где не действуют давно установленные запреты? Руководитель новосибирского Центра беспилотных технологий Александр Тараканов смотрит на новшества со скепсисом.
«Будут разрешать летать в установленных зонах без каких-либо разрешений. Но установленных зон я еще не видел даже список. В законодательстве, которое регулирует использование воздушного пространства, у нас постоянная путаница. Вроде бы что-то принимают, но на самом деле, послаблений пока никаких нет. То же самое, с 1 марта агродронам можно летать на высоте до 30 метров над сельхозугодьями без каких-либо разрешений. С другой стороны, не решен вопрос, кто может управлять таким дронами, а весят они более 30 килограммов. То есть, вроде бы приняли, должно быть хорошо, а на самом деле эти улучшения не чувствуются», — рассказал Александр Тараканов в интервью Atas.Info.
Зоны, где новым правилам можно будет летать без ограничений, должны быть опубликованы на сайте Единой системы организации воздушного движения. Но для этого их должны определить региональные власти, согласовать с Минтрансом и только после этого новшества станут действенными. Пока это не более, чем декларация, подчеркивает эксперт.
При этом запрещенные для полетов над Новосибирском и пригородами зоны существуют давно. Но в данном случае не стоит трактовать изменения в законодательстве исходя из принципа «разрешено все, что не запрещено, подчеркивает Александр Тараканов.
«Запретных зон в Новосибирске не так много. Это завод НЗХК, научный центр „Вектор“, ракетная дивизия в районе Пашино. Там в принципе летать нельзя. Но не стоит думать, что в остальных местах теперь просто так можно взлететь. Пока нельзя. Например, сейчас действуют жесткие правила согласования в контрольной зоне аэродромов. У нас в радиусе 25 километров от аэропорта „Толмачево“ такая зона накрывает Новосибирск. С другой стороны, очень большая зона контроля аэропорта „Ельцовка“ Чкаловского авиазавода. То есть, у нас Новосибирск практически весь закрыт. И летать без разрешений в светлое время суток, на высоте не более 150 метров и при визуальном контроле со стороны пилота можно было летать только за Плотниково. И пока я не вижу, чтобы что-то изменилось», — говорит собеседник редакции.
Кроме того, Александр Тараканов обращает внимание, что в любом случае, изменения не касаются запрета на любительские полеты над местами проведения публичных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Так же ничего не сказано и об отмене необходимости получать разрешение на полет от муниципалитета.
Между тем, в социальных сетях постоянно появляются красивые ролики городских видов, снятые с высоты птичьего полета. На интернет-порталах бесплатных объявлений — десятки объявлений, предлагающих услуги видеосъемки с квадрокоптера. Стоимость колеблется от 2 до 5 тысяч рублей в час.
«Ну, по сути же никто не ловит тех, кто летает, и не требует весь пакет разрешений. Тем более, что получать их долго и муторно. Конечно, никто не заморачивается этим. Я шесть лет занимаюсь съемкой с воздуха, один раз случайно попал в руки полицейского патруля. Но нам удалось полюбовно договориться. Еще проблемы могут быть у тех, кто у себя в соцсетях выкладывает такие съемки и подчеркивает, мол, смотрите, как я клево снял. И это уже прям подарок для транспортной прокуратуры, которая должна план по нарушителям выполнять», — рассказал Atas.Info видеограф Антон Зимний. (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника, прим. ред.)
Ответственность за несанкционированный запуск беспилотного летательного аппарата предусмотрена статьей 11.4. Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил использования воздушного пространства». Сумма максимального штрафа для пилотов-частников — 50 тысяч рублей. На юридическое лицо за такое нарушение могут наложить санкции в размере до 300 тысяч рублей.
Например, в августе 2023 года транспортная прокуратура сообщила о том, что мужчина, запускавший незарегистрированный коптер без разрешения в центре Новосибирска был оштрафован на 32 тысячи рублей.
Нужно отметить, что после начала СВО в десятках регионов запуск дронов в принципе запрещен местными законодательными актами, если речь не идет о выполнении работ в интересах государственных органов, топливо-энергетического комплекса и нескольких исключениях. В Новосибирской области пока таких ограничений нет.
Однако, по словам Александра Тараканова, в декабре 2023 года ужесточение режима использования воздушного пространства обсуждалось и новосибирскими региональными властями. Но окончательного решения пока нет.