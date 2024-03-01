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Published Сегодня, 04:01

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Стало известно, как сделать ЭКО за счет полиса ОМС в Новосибирской области

Как пройти процедуру ЭКО за счет полиса ОМС — кто имеет право на бесплатную помощь

1 марта 2024, 04:01
Фото: 1MI

Стало известно, как сделать ЭКО за счет полиса ОМС в Новосибирской области

Желание иметь детей для многих является важным условием семейной жизни, но получается не у всех. Тогда на помощь приходит экстракорпоральное оплодотворение. Процедура вызывает много вопросов, но мы не станем касаться морально-этических аспектов и расскажем, как получить дорогостоящую услугу по ОМС.

В НСО процессом предоставления ЭКО по ОМС руководит Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции. Он же направляет пациентов на процедуры и ведет реестр. Сюда необходимо явиться для обследования перед программами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

На приеме в Центре планирования семья на Киевской, 14 необходимо предоставить результаты обследований. Заявки рассматривает комиссия по вопросам ЭКО. В случае положительного решения направления передают в профильные клиники.

В программе участвуют пять клиник — «Авиценна», «Клиника профессора Пасман», «Новосибирский центр репродуктивной медицины», «ЦПМ», «Линии жизни». Пациент сам выбирает медицинскую организацию, в которой хочет проходить процедуру.

«Запись в клиники ЭКО на программы переноса криоконсервированного эмбриона осуществляется без задержек в связи с расширением штата эмбриологов», — сказано на сайте новосибирского Минздрава.
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Условия

Будущие родители не обязаны быть официально женаты. Собственно, на процедуру имеет право и одинокая женщина, которая не смогла забеременеть за год активной половой жизни без предохранения. У одного из партнеров должно быть диагностировано бесплодие, у пары не должно быть совместных детей.

У будущих родителей не должно быть генетических и других тяжелых заболеваний, включая диабет, порок сердца, онкологию (в том числе, в анамнезе), других. Отсутствие или наличие противопоказаний устанавливают специалисты.

Обследования

Это самый первый этап, на котором собирают полную информацию о здоровье кандидатов на ЭКО. Анализы включают исследование крови, УЗИ органов, обследование на наличие инфекций, передающихся половым путем, другое.

По результатам полного обследования врачи диагностируют определенную форму бесплодия, женщине выдают направление на прохождение ЭКО. Если беременность в результате процедуры не наступает или обрывается, женщина может претендовать на повторную процедуру. Для этого ей снова нужно будет доказать право на услугу — пройти комиссию и получить направление. Сделать это можно через несколько месяцев. Количество попыток ограничено.

Справка

ЭКО за счет средств ОМС в рамках территориальной программы в 2024 году для граждан РФ предоставляется бесплатно по направлению региональных комиссий (приложение № 5 к приказу № 803н от 31.07.2020).

В Новосибирской области на 2024 год запланировано проведение 1572 процедур. В Минздраве региона не смогли назвать сумму средств, запланированных на эти цели, поскольку итоговая сумма зависит от фактического количества этапов процедуры в каждом конкретном случае. Итоги подведут после завершения 2024 года. Оплату процедур ЭКО по ОМС с учетом фактического количества проведенных этапов проводит Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

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#Медицина#Новосибирск#Дети#Здоровье#Здравоохранение#Беременность#Алёна Рогонова#ЭКО#ОМС#Страхование
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