Как пройти процедуру ЭКО за счет полиса ОМС — кто имеет право на бесплатную помощь

По результатам полного обследования врачи диагностируют определенную форму бесплодия, женщине выдают направление на прохождение ЭКО. Если беременность в результате процедуры не наступает или обрывается, женщина может претендовать на повторную процедуру. Для этого ей снова нужно будет доказать право на услугу — пройти комиссию и получить направление. Сделать это можно через несколько месяцев. Количество попыток ограничено.