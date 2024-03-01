Как работает Новосибирский зоопарк с 1 марта 2024

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С первым днем весны меняется режим работы у Новосибирского зоопарка. Теперь, в будние дни с понедельника по пятницу, посмотреть на животных можно с 09:00 до 19:00. При этом кассы закроются уже в 18:00.
На выходных график будет также изменен. Пускать посетителей начнут с 09:00, а вот выпускать до 20:00. Кассы продолжат работу на час дольше, чем в обычные дни — до 19:00.
Кроме того, зоопарк поднял стоимость льготных билетов. Теперь они стоят по 250 рублей, а льготный абонемент — 1000. Для посетителей без льгот стоимость остается прежней — 500 рублей. Связано повышение цены с экономической ситуацией и увеличением расходов на содержание животных.
Напомним, ранее мы рассказали, какое место по стоимости билетов занимает Новосибирский зоопарк. В лидерах оказалась Москва.