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Как будет работать зоопарк

Как работает Новосибирский зоопарк с 1 марта 2024

1 марта 2024, 03:00
Фото: Е. Акиньшина / Новосибирский зоопарк
Как будет работать зоопарк

С 1 марта Новосибирский зоопарк изменил график работы

Новосибирский зоопарк с 1 марта начал работать по измененному графику. Также изменилась стоимость некоторых билетов.

С первым днем весны меняется режим работы у Новосибирского зоопарка. Теперь, в будние дни с понедельника по пятницу, посмотреть на животных можно с 09:00 до 19:00. При этом кассы закроются уже в 18:00.

На выходных график будет также изменен. Пускать посетителей начнут с 09:00, а вот выпускать до 20:00. Кассы продолжат работу на час дольше, чем в обычные дни — до 19:00.

Кроме того, зоопарк поднял стоимость льготных билетов. Теперь они стоят по 250 рублей, а льготный абонемент — 1000. Для посетителей без льгот стоимость остается прежней — 500 рублей. Связано повышение цены с экономической ситуацией и увеличением расходов на содержание животных.

Напомним, ранее мы рассказали, какое место по стоимости билетов занимает Новосибирский зоопарк. В лидерах оказалась Москва.

Стало известно, какое место по стоимости билетов занимает Новосибирский зоопарк
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#Новосибирск#Животные#Цены#Зоопарк#Билеты#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк
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