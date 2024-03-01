Митя Фомин рассказал, как его оскорбляли и обзывали в новосибирской школе

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Певец Митя Фомин рассказал, что в школьные годы подвергался буллингу. Детство исполнитель провел в Новосибирске.
«Ситуация осложнялась моим логоневрозом, надо мной издевались, дразнили, устраивали „темные“ после уроков, вызывали моих родителей и родителей обидчиков в школу, но это не помогало. Это было сложное время для меня — я пережил то, что сейчас принято называть буллингом. Перевернула ситуацию только смена места жительства и школы», — рассказал Фомин изданию Om1.ru.
50-летний певец назвал свою школьную кличку. После перевода в другую школу он называл всех девочек Клёпами, в итоге так стали называть его самого.
«Но слова „чушпан“ в обиходе не было», — поделился Фомин.
Певец признался, что не смотрел сериал «Слово пацана» из-за занятости.