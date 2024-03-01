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Updated Сегодня, 12:31

Митя Фомин рассказал, как его оскорбляли и обзывали в новосибирской школе

Митя Фомин рассказал, как его оскорбляли и обзывали в новосибирской школе

1 марта 2024, 10:58
Фото: vk.com / mitya_fomin
Исполнитель родился в 1974 году в Новосибирске. Детство артиста пришлось на 80-е годы.

Певец Митя Фомин рассказал, что в школьные годы подвергался буллингу. Детство исполнитель провел в Новосибирске.

«Ситуация осложнялась моим логоневрозом, надо мной издевались, дразнили, устраивали „темные“ после уроков, вызывали моих родителей и родителей обидчиков в школу, но это не помогало. Это было сложное время для меня — я пережил то, что сейчас принято называть буллингом. Перевернула ситуацию только смена места жительства и школы», — рассказал Фомин изданию Om1.ru.

50-летний певец назвал свою школьную кличку. После перевода в другую школу он называл всех девочек Клёпами, в итоге так стали называть его самого.

«Но слова „чушпан“ в обиходе не было», — поделился Фомин.

Певец признался, что не смотрел сериал «Слово пацана» из-за занятости.

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Ранее Митя Фомин рассказал о плохих условиях жизни его 82-летней мамы в Новосибирске.

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